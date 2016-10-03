新生兒腦病沒胎動 緊急剖腹低溫治療

2016-10-03 11:57 中央社 台中3日電



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台中市一名孕婦突然發現沒有胎動，緊急送到中國醫藥大學附設醫院，發現胎兒心跳微弱緩慢，立即剖腹產對胎兒採取低溫治療，給予足夠氧氣，維持正常代謝。

中國醫藥大學兒童醫院新生兒科主任林鴻志今天表示，這名孕婦經剖腹，發現胎兒出生後沒有呼吸、心跳微弱，隨即進行插管及急救15分鐘，心跳才恢復正常，但呼吸仍然微弱，對外界刺激沒有感應，診斷為「周產期窒息」而轉到新生兒加護病房給予「低溫治療」。

林鴻志指出，新生兒進行低溫治療，可以給予各個器官足夠的氧氣及充分的灌流，以維持正常代謝，在醫療團隊的共同努力下，小嬰兒終於平安出院。

林鴻志解釋說，「周產期窒息」定義為出生階段缺氧所造成的表現，是一種多因性的疾病，可由孕婦、胎盤或是胎兒等造成疾病的發生。其發生率在已開發國家中約每1000名新生兒為1至2人，台灣1年估計有200到400名患者。死亡率為10%~20%，存活下來的病患約25%~30%有嚴重神經學後遺症，包含嚴重腦性麻痺、智能遲緩、癲癇、視覺聽覺等功能障礙。

由於新生兒腦病主要包括新生兒痙攣、新生兒腦室出血、新生兒腦膜炎、新生兒謝性腦病變，其中「周產期窒息」是較嚴重的疾病之一。

林鴻志認為，因為新生兒腦病診斷和治療都不易，且常常預後不好，促使他發起成立「新生兒腦病中心」，整合兒童神經科、兒童神經外科、兒童行為發展科、兒童復健科等醫師共同參與治療決策，提供整合性照護，以改善新生兒腦病的預後。