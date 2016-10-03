阿公阿嬤寵孫 近4成孩子天天喝飲料

2016-10-03 11:24 聯合報 記者羅真╱即時報導



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阿公阿嬤比父母更寵小孩，董氏基金會去年進行「隔代教養與孩子飲食行為調查」，統計全台國小1至4年級共18,099位學童的主要照顧者如何顧孩子，結果發現九成三的阿公阿嬤會幫孩子天天幫孩子準備晚餐。

但比起爸爸媽媽，阿公阿嬤較容易忽略營養品質，提供給孩子較少蔬菜與乳製品，近四成的孩子天天喝飲料，六成四的孩子每天運動未達30分鐘。

董氏基金會食品營養中心副主任陳醒荷指出，國內雙薪家庭越來越多，因此許多孩子讓阿公阿嬤照顧，阿公阿嬤習慣寵小孩，給小朋友吃喜歡吃、但可能沒那麼健康的食品。調查發現，讓孩子吃蔬菜的比例，祖父母比父母少12%；讓孩子吃乳製品的比例，祖父母比父母少13%，但讓孩子天天喝飲料的比例，祖父母比父母高出17%。

陳醒荷表示，家長照顧孩子的習慣若適度調整就可以有好效果。舉例來說，許多家長會在家中放置零食或含糖飲料，但董氏基金會2007年調查發現，家中有放含糖飲料的孩子，喝飲料的量是家中沒有放飲料孩子的近2倍，因此，家中不放不健康的食物，孩子接觸的機會也會隨之下降。

此外，許多家長習慣用零食點心當資作孩子乖乖吃完飯的獎賞，但這造成孩子形成「菜是被迫要吃的、是不好吃的」的觀念，同時養成孩子追求糖果獎賞的習慣。1992年美國一份研究就指出，要孩子吃完一個點心才能吃另一個點心時，會降低孩子對第一個點心的喜好。

但管教方式也不應強迫，董氏基金會食品營養中心許惠玉主任引述另一份2009年的美國研究，當規定學生用餐時只能選紅蘿蔔時，七成學生會吃光，但如果讓學生可自行決定要吃紅蘿蔔或芹菜時，超過九成學生會吃光自己選的紅蘿蔔。因此家長可以提供多種健康食物，例如蔬果、全榖、豆製品、堅果，以鼓勵代替強迫，讓家人更健康，餐桌氣氛更愉悅。