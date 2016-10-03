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高市果菜市場抗議再起 自救會要「戳破陳菊謊言」

2016-10-03 11:17聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市果菜市場抗議事件再度上演，自救會成員今天上午在果菜市場用地拿著陳菊照片，住戶代表用扁鑽象徵要「戳破陳菊謊言」，還有住戶拿著「罷免陳菊」的看版，在路口舉牌，引起行經汽機車駕駛人注意。

自救會表示，將委任律師柯劭臻遞狀，向地檢署提出告訴，說明9月官員私下威逼住戶及其家人所簽署的安置同意書無效，戳破陳菊人權市長的真面目，同時重申徵收無效等行政訴訟案件尚在進行，市府應不得強拆，自救會的不同意戶也將堅持到底、訴訟到底。

高雄市政府農業局表示，果菜公司部分牴觸戶多方陳情及抗爭，雖其律師向高雄高等行政法院三度聲請停止執行及假處分，均經該院在8月8日、9月1日及9月2日三度裁定「聲請駁回」，對於律師再次提出「徵收無效」及「拆遷房屋無效」之訴，或甚至針對行政官員提起「恐嚇及偽造文書」或「公然侮辱及加重誹謗」等罪，該局予以尊重，但也強調支持及捍衛行政官員依法行政之決心。

市府認為，不能因為部份小地主與自救會立場不同，就被抹黑為黑箱。自救會持續所主張的不同意戶數，市府認為由後續住戶不斷自行拆遷，即可明瞭所在。

農業局說，在多次協調溝通後，當初的部份不同意戶願意接受市府的安置補償方案。若自救會硬要惡意指控市府公務人員脅迫他人，請自救會提出明確事證，否則不該任意抹黑。

高雄市果菜市場自救會受害住戶今天上午在果菜市場用地拿著陳菊照片，住戶代表用扁鑽象...
高雄市果菜市場自救會受害住戶今天上午在果菜市場用地拿著陳菊照片，住戶代表用扁鑽象徵要「戳破陳菊謊言」。記者謝梅芬／攝影
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高雄市果菜市場抗議事件今天再度上演，還有部分住戶抗議未拆。記者謝梅芬／攝影
高雄市果菜市場抗議事件今天再度上演，還有部分住戶抗議未拆。記者謝梅芬／攝影
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高雄市果菜市場自救會受害住戶今天上午在果菜市場用地拿著陳菊照片，住戶代表用扁鑽象...
高雄市果菜市場自救會受害住戶今天上午在果菜市場用地拿著陳菊照片，住戶代表用扁鑽象徵要「戳破陳菊謊言」。記者謝梅芬／攝影
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高雄市果菜市場自救會受害住戶今天上午拿著「罷免陳菊」的看版，在路口舉牌，引起行經...
高雄市果菜市場自救會受害住戶今天上午拿著「罷免陳菊」的看版，在路口舉牌，引起行經汽機車駕駛人矚目。記者謝梅芬／攝影
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自救會陳菊

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