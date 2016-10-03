高市果菜市場抗議再起 自救會要「戳破陳菊謊言」

2016-10-03 11:17 聯合報 記者謝梅芬╱即時報導



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高雄市果菜市場抗議事件再度上演，自救會成員今天上午在果菜市場用地拿著陳菊照片，住戶代表用扁鑽象徵要「戳破陳菊謊言」，還有住戶拿著「罷免陳菊」的看版，在路口舉牌，引起行經汽機車駕駛人注意。

自救會表示，將委任律師柯劭臻遞狀，向地檢署提出告訴，說明9月官員私下威逼住戶及其家人所簽署的安置同意書無效，戳破陳菊人權市長的真面目，同時重申徵收無效等行政訴訟案件尚在進行，市府應不得強拆，自救會的不同意戶也將堅持到底、訴訟到底。

高雄市政府農業局表示，果菜公司部分牴觸戶多方陳情及抗爭，雖其律師向高雄高等行政法院三度聲請停止執行及假處分，均經該院在8月8日、9月1日及9月2日三度裁定「聲請駁回」，對於律師再次提出「徵收無效」及「拆遷房屋無效」之訴，或甚至針對行政官員提起「恐嚇及偽造文書」或「公然侮辱及加重誹謗」等罪，該局予以尊重，但也強調支持及捍衛行政官員依法行政之決心。

市府認為，不能因為部份小地主與自救會立場不同，就被抹黑為黑箱。自救會持續所主張的不同意戶數，市府認為由後續住戶不斷自行拆遷，即可明瞭所在。