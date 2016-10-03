減C大作戰 從滿江紅到力拚國立大學

2016-10-03 11:03 聯合報 記者王彩鸝╱即時報導



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教育部今天表揚補救教學績優團隊及學生學習楷模。記者王彩鸝／攝影 分享 facebook

國一時每科都只考2、3時分，參加國中會考交出2B++、3B的成績，成功撕去「C級」標纖；原本上課總是打瞌睡，回家懶得寫功課的孩子，卻有能力參加全國語文競賽；單親、隔代教養、體弱多病的孩子，從害怕上學到拚到班上第二名。這些翻轉弱勢學習的故事，都是教育部推動補救教學的成功案例。

●為減輕家境負擔 滿江紅力拚國立大學

高雄大寮國中畢業的黃翔，國一時成績滿江紅，每科一定都要補考，參加補救教學後，到了國二各科都救起來了，國中會考拿到2B++、3B成績，自忖可以考上公立高中，只填四個志願，結果落榜，參加高雄私立中山工商綜合高中續招，目前讀高一。他獲選補救教學學生學習楷模，本來要到教育部接受頒獎，但他婉辭出席頒獎典禮，因為今天是周一有國英數主科的課，黃翔昨晚接受記者電訪表示，「上課比頒獎重要」。

黃翔來自單親家庭，爸爸當警衛並兼差開遊覽車，常叮嚀他不好好讀書將來只能做苦力。黃翔選擇讀綜高科，目標是三年後力拚國立大學，減輕家裡經濟負擔。

導師黃雅鈴老師說，黃翔剛上國一時，一篇寫文寫不到100字，鼓勵他多閱讀、常上台發表，國中會考作文考四級分，進步明顯。黃翔說，參加補救教學成績有進步後，「愈來愈開心」，後來還當理化小老師，「教會別人是很快樂的事」。

●從討厭數學變成學習領頭羊

剛上國一的翁佩韓，就讀金門縣金鼎國小時，上課總愛打瞌睡，覺得功課是老師和爸媽的事，從小二開始接受補教學，升上五年級時不再需要補救，參加金門縣國語文競賽還獲得閩南語演說第一名，代表金門到台灣參加全國比賽。

台南市楠西國小五年級的曹榮坤，從小體弱多病，經常頭痛但檢查不出原因，使學習受到影響，甚至抗拒上學。參加補救教學後，原本討厭數學，到喜歡上數學課，成績進步到全班第二名，還成為全班的學習領頭羊。

●補救教學深入家庭

教育部今天表揚11位學生楷模，每人頒發獎座及六千元獎學金；另外表找9組補救教學績優教學團隊，各頒五萬元獎金。其中花蓮文蘭國小的原住民主任艾石生和五年級導師將蔡進福，將補救教學觸角伸入家庭，四年來需補救的學生人數減少一半。