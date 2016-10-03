公費流感疫苗開跑 竹市籲施打保健康

2016-10-03 10:54 聯合報 記者蔡昕穎╱即時報導



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新竹市公費流感疫苗接種開跑，今年度爭取11萬劑，比去年5萬2千劑多出一倍，新竹市衛生局呼籲，6個月以上嬰兒、6歲以下；50歲以上民眾、重大傷病、罕見疾病患者、產後6個月婦女，皆可施打。

新竹市長林智堅表示，為方便民眾接種，將巡迴69所校園、社區設置71個接種站，市民可至三區衛生所及60家醫院、診所就近接種。

全市44萬人口，今年度準備11萬劑，等於每4人就有一人可施打，別讓自己的權益白白流失。