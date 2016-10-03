台鐵自強號金光閃閃 化身東武鐵道列車

2016-10-03 10:47 聯合報系攝影中心 記者黃威彬╱即時報導



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自強號化身東武鐵道「黃金色系」日光詣SPACIA特快車塗裝，今天首航行駛南港到台北。記者黃威彬/攝影 分享 facebook

為吸引日本觀光客來台，台鐵與締結友好的東武鐵道合作交換列車塗裝，自強號化身東武鐵道「黃金色系」日光詣SPACIA特快車塗裝，今天首航行駛南港到台北。

【中央社／台北3日電】

台鐵一列閃著金色光芒的自強號今天現身南港車站時，讓人驚艷，這是台鐵將推拉式自強號，彩繪成日本東武鐵道列車外型，盼促進台日鐵道觀光。

繼5月12日台鐵彩繪京急電車的800型紅色塗裝後，台鐵再與東武鐵道合作，推出第2列日本彩繪列車，將推拉式自強號外觀，彩繪成東武鐵道閃耀金色光芒的「日光詣SPACIA」列車。

東武鐵道是日本關東地區大型私鐵，去年12月18日與台鐵締結友好鐵道協定，雙方並展開1年的票證免費兌換。

只要持搭乘過台鐵超過新台幣150元以上自強號車票，就可以至東武鐵道兌換淺草至東京晴空塔免費紀念車票，或是購買前往日光或足利的優惠票券；而持東武鐵道特急列車車票的日本旅客，也可以至台鐵兌換平溪線1日券。

台鐵說，今年6月東武鐵道為了吸引更多台灣旅客前往沿線觀光，已特別將一列原本行駛於東武伊勢崎線的兩毛號特急列車，變更為台鐵普悠瑪號的塗裝。

台鐵今天推出推拉式自強號彩繪東武鐵道日光詣SPACIA列車，日後台鐵局也會將開行的班次公布在官網供民眾查詢，歡迎民眾一同參與目睹金色列車的風采。