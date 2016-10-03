打流感疫苗家長問題多 小兒科醫師解惑

2016-10-03 10:56 中央社 台北3日電



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流感疫苗已經開打，小兒科醫師說，家長最關心疫苗有沒有效、副作用，也有人疑惑為什麼打疫苗還是會感冒、甚至覺得進口疫苗比較好，都是常見迷思。

10月1日起公費流感疫苗開打，今年流感疫苗接種計畫擴大實施對象，疫苗涵蓋全人口數從13%上升至25%，公費對象包括滿6個月至18歲兒童及青少年、孕婦及產後6個月內婦女、50歲以上成人、高風險慢性病患等，每4個人就有1人符合公費資格。

不過，每年都會有不少家長心存疑惑，流感疫苗到底要不要打、不打會不會怎樣、甚至擔心副作用而裹足不前。

馬偕兒童醫院兒童感染科主任紀鑫受訪時表示，根據往年經驗，家長最常問的問題是「打了疫苗為什麼還是會感冒」，流感疫苗只能降低感染流感病毒風險，但感冒是其他病毒引起，無法靠疫苗預防。

家長也愛問，小孩若感冒能不能打疫苗？紀鑫說，流感疫苗是蠻安全的疫苗，且是不活化疫苗，只要沒有發燒，就算有輕微感冒症狀，如咳嗽、流鼻涕等，還是可在醫師評估下施打。有發燒的孩子，只要退燒3天後也可施打。

紀鑫說，很多家長也擔心雞蛋過敏能不能打疫苗，現在流感疫苗製程先進，雞蛋蛋白含量非常低，除非曾吃雞蛋後嚴重休克，若只有輕微出疹子，還是建議施打疫苗，但施打後應在診所或醫院觀察半小時後再離開。若小朋友還沒吃過雞蛋也不用擔心，經醫師評估後可施打。

家長擔心打疫苗會有副作用，紀鑫說，以往打完疫苗可能會有發燒反應，多是疫苗裡的佐劑影響，但今年政府採購的3品牌疫苗都沒有佐劑，發燒問題應會減少很多，且3品牌也都沒有硫柳汞。

8歲以下孩童若第一次接種，需接種2劑，2劑間隔4週以上；紀鑫說，建議家長應及早帶孩子施打疫苗，若施打時，2劑不同廠牌也沒關係，所有疫苗的成分都相同，家長無須擔心。

小兒科醫師林應然則表示，很多家長會擔心疫苗副作用而不讓孩子打疫苗，但疫苗副作用多很輕微，如施打部位疼痛、紅腫，有些人可能會發燒，但都是輕微反應，不會有嚴重副作用。

林應然說，流感和一般感冒不同，就算是大人染流感，都可能全身肌肉痠痛、嚴重倦怠、沒辦法上班，更遑論小孩。家長權衡後仍應讓小孩施打疫苗，免得孩子生病，不僅孩子受苦，家長照顧也會跟著遭殃。

紀鑫表示，3歲以下幼童若染流感，容易重症，根據上個流行季統計資料，超過9成流感重症者都沒有施打疫苗。孩子若施打疫苗，也可以避免把病毒帶給家中長輩或慢性病者，降低傳染風險。