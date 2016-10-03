黃金自強號啟航！「日光詣SPACIA」駛入南港

2016-10-03 09:49 聯合報 記者侯俐安╱即時報導



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黃金自強號「日光詣SPACIA」啟航！今年6月日本東武鐵道將一輛「兩毛號」列車塗成台鐵普悠瑪的模樣，台鐵也推出「日光詣SPACIA」塗裝的金色自強號，向台灣民眾介紹東武鐵道，今天上午在台鐵南港站第三月台舉行啟航儀式，明天將正式啟航從七堵來回屏東、後天從樹林來回台東，預計將行駛半年。

繼5月12日台鐵彩繪京急電車的800型紅色塗裝之後，台灣即將出現第二列的日本彩繪列車，於今年10月3日開始台鐵再推出推拉式自強號(PP車)彩繪東武鐵道閃耀金色光芒的「日光詣SPACIA」列車，除了吸引台日旅客前來搭乘之外，也視為增進彼此友好關係的展現。

日本關東地區大型私鐵東武鐵道，去年12月18日與台鐵局締結友好鐵道協定，雙方並展開為期一年的票證免費兌換活動，只要持搭乘過台鐵超過150元以上自強號車票，就可以至東武鐵道兌換淺草至東京晴空塔免費紀念車票，或是購買前往日光或足利的優惠票券；而持東武鐵道特急列車車票的日本旅客，也可以至台鐵兌換平溪線一日券。

今年6月東武鐵道為吸引更多台灣旅客前往沿線觀光，已特別將一列原本行駛於東武伊勢崎線的200系両毛號特急列車，變更為台鐵普悠瑪號的塗裝。台鐵亦於10月3日推出推拉式自強號彩繪東武鐵道日光詣SPACIA列車，日後台鐵局也會將開行的班次公布於官網供民眾查詢，歡迎民眾一同參與目睹金色列車的風采並搭乘。

台鐵表示，「日光詣SPACIA」今天上午啟航，這台「5907次」列車將從七堵（09:17）出發，行經南港（09:31-10:21）、松山（10:25-10:26）、台北（10:33-10:37）到樹林（10:53）；11點22分再從樹林返回七堵。

「日光詣SPACIA」明天（4日）將正式啟用，首發航班為自強號123次（山線），11點21分從七堵出發、17點17分到屏東，還有自強號150次（山線），17點45分從屏東啟航，預計23點45分到七堵，台鐵局會將開行的班次公布於官網已供查詢。