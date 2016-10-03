安海瑟薇、侯佩岑搭機 Longchamp包伴遊

2016-10-03 09:41 聯合報 記者陶福媛╱即時報導



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侯佩岑前往巴黎出席時裝周，揹著Longchamp Le Pliage Cuir Cody 包登機。圖／Longchamp提供 分享 facebook

女星的名牌包不知凡幾，但會隨身拎著，甚至連搭飛機旅行都愛不釋手，恐怕才是真正的最愛。近日安海瑟薇、侯佩岑在機場被拍到手拎Longchamp小潘包登機，低調卻吸睛的機場時尚，加上實用又百搭的小潘包，為整體造型更添風采。

安海瑟薇日前在多倫多國際機場身穿一襲民族圖騰風的洋裝，手拎搭配Longchamp Penelope小潘包，準備參加多倫多國際影展。這款今年秋冬最新款的Longchamp小潘包，以霧面天鵝絨與光亮的牛皮混搭，帶有復古懷舊感，又兼具混搭的趣味，可調節的流蘇抽繩讓小潘包可大可小、造型多變，將Longchamp獨有的時尚品味及法式皮革工藝發揮到極至。

日前搭機前往巴黎參加時裝周的侯佩岑，也以一身拼接風格的輕裝，手拎Longchamp秋冬新款Le Pliage Cuir Cody包，小羊皮與牛皮異材質拼接包包，與身上的拼接裝扮相呼應，時尚品味指數百分百。