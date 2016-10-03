台灣領隊國外幫撿垃圾 當地居民受感動

2016-10-03 09:32 聯合報 記者張雅婷╱即時報導



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外語領隊王雅慧熱心撿拾垃圾，被團員拍下。圖／王雅慧提供 分享 facebook

難得出國旅遊就是要好好放鬆、享受當地一切，尤其到海島國家玩水時，美麗的海景總能令人心情放鬆，對從事領隊的王雅慧也是如此，雖然出國就是工作，但她最近卻開始在團員安全無虞的情況下，默默地彎腰撿拾海灘與海上的垃圾，讓當地居民深受感動，居民還拿著垃圾桶陪她一起撿垃圾。

外語領隊王雅慧從業近三年，從小受到父親影響，愛好大自然，也樂於保護環境，她說，從小到大不管是去墾丁海邊玩或是爬山，一家人看到垃圾就會順便撿拾，「順手撿一下而已，沒有什麼大不了」。

她近期帶團頻繁前往菲律賓宿霧，搭乘螃蟹船出海陪伴客人浮潛時，看到海上垃圾就噗通地跳進海裡撿垃圾，她說最常撿到的是空罐頭、寶特瓶、塑膠袋，但最令她生氣的是海裡居然還有用過的嬰兒尿布，「真不知道這些東西被魚吃下肚會多糟糕？」。

有人問她，「撿一個、兩個，有什麼了不起？」，但她認為如果每個人都能順手撿起一個、兩個垃圾，而不是拿著啤酒杯坐在沙灘上看著那些垃圾在海上來回漂流，甚至每個人少丟一件垃圾，地球就會更美麗。

「資生堂島這麼美，實在捨不得有垃圾」，王雅慧愛惜環境的的善念，已經打動不少台灣旅客團員一起加入撿垃圾行列，而最令她感動的是當地居民也因為她的熱心與愛心，再見到她時，特地帶著垃圾桶跟著她一起撿垃圾，並感謝她的舉動。