虎航票價飆新高 羽田等3航線明年恐減班或停飛

2016-10-03 09:39 聯合新聞網 綜合報導



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虎航證實，明年第一季桃園飛東京羽田、沙巴和新加坡三條航線，有可能減班或停飛。 報系資料照 分享 facebook 台灣廉價航空威航才在今年九月底正式吹熄燈號，虎航現在又傳出明年第一季飛往東京羽田、沙巴機票價格飆高，讓網友質疑是技術性鎖票，以利明年減班或停飛。根據《蘋果日報》報導，虎航證實明年初將視桃園飛往東京羽田、沙巴載客率，考慮減班或停飛，而新加波航線也可能因成本太高受影響。

威航才因不堪虧損而停止營業，台灣華航投資的廉航虎航也傳出因虧損有可能減班或停飛，華航董事長何煖軒也曾表示，台灣虎航如果真的救不了，「該斷就斷！」最近陸續有網友表示，虎航明年初飛往東京羽田、馬來西亞沙巴的機票貴的離譜，如桃園飛東京羽田單程票就高達1萬2千元，沙巴單程也高漲到1萬1388元，讓許多網友質疑是技術性鎖票。

根據蘋果日報報導，虎航證實兩條航線的確載客率不佳，除非旅行社願包機才有可能續營這兩條航線，否則明年初就會考慮減班或停飛；另外，虎航也指出，由於新加坡航線較長，需兩組機組員替換，考慮成本問題也可能在明年第一季就減班或是停飛。

面對虎航陸續有減班或停飛風險，網友紛紛表示，「你可要撐下去啊，虎航 」、「我現在寧可買日本的廉航，也不敢買台籍廉航，一付準備收攤的樣子。」也有網友建議，為了保險若要買虎航，可以選擇華航有飛的航線，這樣虎航班機受影響也較有機會轉為華航。