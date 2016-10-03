7、8月統一發票幸運兒是你嗎？花兩元中千萬元

2016-10-03 09:15 經濟日報 記者楊美玲╱即時報導



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發票示意圖，非中獎發票。 聯合報系資料照 分享 facebook

財政部今日公布7、8月統一發票中獎清冊，本期千萬元特別獎中獎發票共開出16張，200萬元特獎則開出12張，其中超商龍頭7-Eleven開出一張僅花2元影印就中了千萬元的發票，創下發票千萬元特別獎自2011年開獎以來，花費最少的中獎紀錄。

財政部提醒中獎幸運兒，兌獎期限截止至明年1月5日。

本期7-Eleven和全家便利商店共開出六張千萬元發票，7-Eleven表示，本期全台門市共開出四張千萬元發票，其中有位幸運兒僅花2元影印就中了1,000萬元。

統一超商表示，這四張千萬中獎發票，其中有三張是在台中市開出，分別在松潭門市消費2元、龍祥門市花110元，以及樂東門市花39元，就中了1,000萬元，還有台南市永康門市花196元，大多是小額消費。

另外，還開出2張200萬元發票，分別是在台南下營和新北市廣進門市，消費50元和55元。

全家便利商店本期共開出2張特別獎千萬元發票，分別是鶯歌行政店與台中光明店，購買金額皆為60元的香菸；特獎200萬元也開出2張，分別在新莊建興店與沙鹿北勢東店，新莊建興店獲獎發票消費金額為35元，購買茶飲、沙鹿北勢東店獲獎發票消費金額為85元，購買香菸及飲料。