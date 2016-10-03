緬懷3教育家 中華郵政發行胡適等肖像郵票

2016-10-03 08:31 中央社 台北3日電



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中華郵政緬懷胡適、錢思亮、吳大猷3位思想家及教育家對國家學術、教育發展有極大貢獻，日前已在9月28日教師節發行胡適、錢思亮、吳大猷3人肖像郵票。

胡適為20世紀中國思想學術史樞紐人物，除鼓吹白話文，提倡科學方法外，並積極推動中國文化解放及改造；錢思亮為著名化學家及教育家，也是70年代在教育、研究與科學發展上重要舵手；吳大猷在物理學上有不凡成就，被學界尊為「近代中國物理學之父」。

中華郵政說，這3人的肖像郵票1組3枚（面額新台幣5元），採雕刻凹版方式印製。