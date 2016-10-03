高職生賣雞蛋糕賺學費 網友不到2小時全買光

2016-10-03 08:03 聯合報 記者謝梅芬╱即時報導



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社會處處充滿溫馨！高雄市一名高中生因為繳不起學費，被迫休學，處處打工受挫，乾脆賣雞蛋糕，上網學做雞蛋糕，原本生意不佳，最近有人在網路po文，談他立志賺學費的故事，第一天來自四面八方的網友風聞而至，不到2小時，買光他的雞蛋糕。

「真的很感謝網友們！」張暐平說，昨天聽說有人在網路上po文談他的故事，原本就備比平日較多的料，原本打算從下午2點賣到6點，昨天從下午2點就有人騎機車載小孩專程來買，不到2小時，全部賣光。

張暐平說，高一時，因為繳不起學費，就由學校一名老師代繳學費，「明明是自己的事，卻還要麻煩老師，真的不好意思！」，念完一年，無法再繳學費，努力打工賺錢，一年多前，他復學，周末假日利用打工賺來的錢買一部像百貨公司的花車，改良為小攤，在高雄市新光路君鴻飯店附近賣雞蛋糕。

他上網，根據網友提供配方及做法，學做雞蛋糕，為自己賺學費，原本念學校體育班，被迫休學後，無法再繼續練體育項目，復學後改念私立學校餐飲科，做烘焙小西點，每逢周末假日在新光路邊賣雞蛋糕。

最近有網友看到他辛苦賺學費，就網路上PO出他的故事，立即有網友跟他聯絡，無條件送他雞蛋糕的餐車及做蛋糕模型機具，更多的網友專程來買雞蛋糕。

張暐平說，媽媽身體不好，罹患罕見疾病肺動脈高壓，不宜太累，否則心臟負荷不了，臉會潮紅，為幫忙家計，讓弟弟專心念書，他用自己的力量努力生活。

今年已是高三的他，為省錢不參加學校畢業旅行，周六起遇到雙十國慶連續假日，加上畢旅他不參加，他說，在高雄市新光路君鴻飯店附近賣雞蛋糕，可以連續賣一周雞蛋糕，「希望能幫家多存點錢，讓弟弟念書」。