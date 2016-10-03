心臟病年輕化 醫：作好時間分配 減壓救心臟

2016-10-03 00:15 聯合報 記者羅真╱即時報導



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心臟病發年齡逐年下降，中華民國心臟基金會執行長林俊立教授指出，三十年前發病高峰在55歲上下，現在的平均年齡已下降至35至40歲之間，這與現在年輕人的生活型態有關。

多數年輕人工作時間長，工作壓力大，壓力與挫折感會影響到交感神經過度亢奮、副交感神經功能變差，心血管緊張度上升，血壓高、心跳快，心臟負荷量變大，同時，許多人常熬夜晚睡，飲食與體重不加以注意，甚至有吸菸習慣，因此心血管硬化機會隨之增加。多數年輕患者疏於保健，完全沒有料想到心肌梗塞會發生在自己身上。

林俊立認為應有意識地保持生活愉快，具體方法是嘗試為自己的工作作好時間分配，按部就班執行，別讓自己越忙越亂，如此就能有規律的生活與睡眠時間。

同時，他提倡多運動，因為運動時能放下許多煩憂，當壓力分散與紓解，人們反而能夠做好更多事情。此外，運動除了可以改善心血管彈性、增強心肺功能與體力，也能因身心健康提升個人自主能力，使生活充滿力量。建議一周進行3到5次中等強度的運動，例如慢跑一次15至20分鐘，或者快步走30至60分鐘；心血管疾病患者也應多動，但時間應縮短、強度應減少，散步與「抓寶」都是合適的選擇。