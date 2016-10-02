多門冰箱、水庫球拚節能 年輕學子展創意

2016-10-02 22:01 聯合報 記者蔡容喬╱即時報導



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台中市華盛頓高中附設國中學生蕭予瑄（左起）、楊喬棋、楊智翰及林泰然參考國外經驗，研發透明珍珠省水球，夏天覆蓋在河川或水庫水面，可達到減少水分蒸發、淨水及美綠化效果。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook

電冰箱愈多門愈節電？將省水球放在水庫水面減少蒸發？「2016年全國能源科技創意實作競賽」決賽2日在高雄國立科學工藝博物館舉辦，年輕學子發揮創意改造各式生活用品及家電，有人將2門電冰箱改造成6門，有人研發水庫珍珠球，省水又綠化。

這場決賽由來自全國81所學校、共110隊533名優秀學生，歷經數月初賽選拔，從3045名參賽者脫穎而出，得獎隊伍可獲得教育部及經濟部頒發每隊1萬元至10萬元不等的獎金。獲獎作品將於12月10日至18日於科工館1F大廳及B1F長廊展出、12月24日至明年1月2日於國立臺灣科學教育館1F大廳展出。

高雄市中正高中及高雄女中學生研發「太陽能環保變色節能窗」，將太陽光轉換成電能與室內照明使用，熱能則可以變換玻璃窗顏色美化景觀。光熱分離的設計充分利用太陽能源，不耗電且又有極佳節能效果。

高雄市前金國中學生研發「多拉a夢冰箱」，在原本二門冰箱外「開挖」，設計出專屬蛋盒、飲料架和寶特瓶架，且都採取斜開方式，透過分層、分區減少開啟冰箱次數，有效達到保冷、節能效果。

成員陳珈均表示，冰箱是家庭耗電電器首位，一年平均耗電1124.2度，比第二名的冷氣（888度）還高出一大截，她們事前實驗發現，每10秒開一次冰箱，連續開60次，因壓縮機一再啟動，冰箱溫度會從原本16、17度增加到23度；減少開啟冰箱次數，就能有效節能。

此外，來自台中市的華盛頓高級中學附設國中部發展出「珍珠省水球」，可覆蓋在水面上減少水資源的蒸散。學生蕭予瑄說，發明靈感來自美國加州水庫使用的上億顆黑色省水球，他們採用聚丙烯製作透明球，可耐陽光70到80度C照射，球內種植水生植物，更有水質淨化及美綠化效果。