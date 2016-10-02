B肝疫苗終身免疫？ 妙齡女26歲染B肝

2016-10-02 20:50 聯合報 記者黃安琪╱即時報導



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一名26歲女性，出生按時程施打三劑Ｂ肝疫苗，3年前健康檢查發現已無Ｂ肝抗體，她最近想到應該補打疫苗，沒想到補打四劑還是沒有產生抗體，才發現疑被男友傳染Ｂ肝成為無症狀慢性帶原者。好心肝門診中心主治醫師林姿伶建議，家有慢性Ｂ肝帶原者等高風險族群，應適時補打Ｂ肝疫苗。

台灣率先全球於民國75年為新生兒全面施打Ｂ肝疫苗，距今30年。中研院士陳定信於民國98年調查，13到14歲國中學童，9成8施打Ｂ肝疫苗，但有2%的人成為Ｂ肝成帶原者、7成2無Ｂ肝抗體。

林姿伶收治的26歲女患者，補打四劑疫苗後，遲未產生抗體，顯示體內免疫細胞沒有被喚醒，進一步檢查才發現，她已染上Ｂ肝，成為慢性帶原者。追查她罹患Ｂ肝的原因，可能與男友Ｂ肝帶原有關。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，接種Ｂ肝疫苗後，一般人若表面抗體消失，體內免疫細胞記憶猶存，不至於被感染，但若連免疫細胞也失憶，暴露在高風險環境的人建議補打疫苗。

林姿伶指出，當Ｂ肝抗體和免疫記憶都消失，或在補打疫苗等待喚醒免疫記憶的空窗期，最怕透過輸血、針頭或性行為感染Ｂ肝，建議補打疫苗的高風險族群，包括常接觸血液的醫護人員、家有慢性Ｂ肝帶原者、多重性伴侶、血液透析（洗腎）、刺青等工作者，至少應於30歲前抽血檢測抗體。

施打一劑Ｂ肝疫苗約3百至5百元，邱展賢表示，補打疫苗會先打一劑，等待一個月後檢測體內Ｂ肝表面抗原，免疫細胞記憶有無被喚醒，若沒有則再打第二劑到第三劑，補打完成需時半年。他提醒，應避免暴露於Ｂ肝可能的傳染途徑，注意針灸、刮痧、刺青時針頭的消毒情形，不與他人共用牙刷、刮鬍刀和危險性行為。

根據統計，全台有3百至4百萬名Ｂ肝帶原者，邱展賢表示，慢性Ｂ肝帶原有造成肝硬化、肝癌和急性肝炎的風險，1%的機率會因熬夜、喝酒或過度服藥誘發猛爆性肝炎，病毒透過體液、血液或母體垂直感染。