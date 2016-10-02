大改裝、引進美食 桃園購物中心 砸重金「變身」
不讓近來搶盡風頭的OUTLET專美於前，桃園兩大購物中心來也持續透過大改裝來加速櫃位新陳代謝，創造更具新意的購物體驗，並引進區域獨家的人氣美食，鞏固市場重要性。
台茂下半年度斥資7,500萬元於B2樓、4樓流行童裝區、5樓食品區、6樓寢飾區進行重新定位與品牌調整。其中，B2樓層改裝，有1,300坪的面積進行改裝調整，改走運動時尚、療癒美食及品味生活3大主題，並引包括法式戶外休閒品牌AIGLE、美國運動品牌UNDER ARMOUR、city’super桃園首店，來自日本的夏威夷鬆餅MOKUOLA、韓式料理「涓豆腐」、日式定食「來聚吧」、占地2層樓的GAP及將於11月下旬引進的人氣港點「添好運」。
台茂總經理苗延梅表示，拜大規模改裝效益，今年周年慶業績目標為7.3億元，較去年大幅提高11%，今年2016年度全館營收將可達成60億元，較去年微幅成長。
台茂購物中心「周年慶Hee hee ha hoo Grunt!滿滿的幸福!」將於10月6日至24日登場，全館購物滿5千送5百，6大專區滿萬再加碼；4大專區滿千送百，並推出兩波專屬獨家粉紅豬小妹卡友禮，包括佩佩豬方枕及喬治豬方枕等。
位於中壢的大江購物中心今年同樣剛完成開幕15年來最大幅度的4000坪改裝，陸續迎來包括ZARA及H&M等兩大人氣平價服飾，主要改裝還包括1、2樓的女裝、珠寶、化妝品及女鞋，並強化娛樂體驗，還引進TOMICA SQUARE多美小汽車店及LEGO樂高積木，原有的SBC影城也完成擴廳，成為全台電影廳數排名第一的影城。
周年慶將於10月6日至23日開跑，當日消費滿4,500元贈送現金券400元，大江聯名信用卡友消費滿5000元再加送100元，以女性為主要客層的化妝品、香氛、內衣當日累計消費滿3,000元贈送350元，周年慶首五日憑大江聯名消費滿999再贈送來店禮150元，另與14家銀行聯手贈送滿額現金券，現金券總回饋最高達16%，除了預期周年慶檔期業績達到2位數成長外，全年度50.1億的年度業績也有望達標。
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