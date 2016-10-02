旗艦配備加持 Honda Accord Hybrid登台

2016-10-02 20:39 聯合報 記者陳威任╱即時報導



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國產品牌的中大型房車近年來逐漸式微，不少車廠更選擇改以進口取代國產，雖然銷售數字持續縮減，但中大型房車除了紛紛搭載油電混合動力外，更進一步展現品牌的旗艦科技配備。

在休旅車款強勢席捲車壇的情況下，加上稅金及油耗考量，曾有過黃金時期的國產品牌中大型房車，近年來銷售逐漸受到影響，各車廠也在經濟效應的考量下，紛紛從國產轉為進口。

目前市場上唯一國產中大型房車、同時也是市場龍頭的Toyota Camry，除了是該級距率先推出Hybrid油電混合動力的車款外，以今年1到8月數據來看，Camry登錄台數共4,961台，其中Hybird銷售約占2成。

Ford旗下的中大型房車Mondeo則是近年由國產轉為進口的代表之一，也是該級距同時擁有EcoBoost汽油渦輪引擎、TDCi柴油引擎及Hybrid車型的車款，今年目前為止整體銷售數據約為600輛，三種動力各約占200輛。

Honda旗下的Accord（雅哥）也受到台灣市場對大型房車需求嚴重衰退，加上進口車低價進逼，因此放棄國產化改以進口取代，全新推出的日本原裝進口Honda Accord Hybrid，引進由日本當地狹山工廠所生產的車款，單一車型售價為179.9萬。

全新Accord Hybrid搭載具備驅動及發電用雙馬達的「SPORT Hybrid i-MMD」智能多模式駕駛系統，除了擁有比小型車更低的23.7km/L平均油耗外，在全力加速時，Atkinson循環DOHC i-VTEC引擎、驅動馬達與發電馬達將同時作動，更可輸出215ps的最大綜效馬力，最大扭力可達32.1kgm。