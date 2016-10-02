親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
要聞
娛樂
社會
地方
國際
兩岸
財經
運動
生活
金獎白蘭氏燕窩

旗艦配備加持 Honda Accord Hybrid登台

2016-10-02 20:39聯合報 記者陳威任╱即時報導

國產品牌的中大型房車近年來逐漸式微，不少車廠更選擇改以進口取代國產，雖然銷售數字持續縮減，但中大型房車除了紛紛搭載油電混合動力外，更進一步展現品牌的旗艦科技配備。

在休旅車款強勢席捲車壇的情況下，加上稅金及油耗考量，曾有過黃金時期的國產品牌中大型房車，近年來銷售逐漸受到影響，各車廠也在經濟效應的考量下，紛紛從國產轉為進口。

目前市場上唯一國產中大型房車、同時也是市場龍頭的Toyota Camry，除了是該級距率先推出Hybrid油電混合動力的車款外，以今年1到8月數據來看，Camry登錄台數共4,961台，其中Hybird銷售約占2成。

Ford旗下的中大型房車Mondeo則是近年由國產轉為進口的代表之一，也是該級距同時擁有EcoBoost汽油渦輪引擎、TDCi柴油引擎及Hybrid車型的車款，今年目前為止整體銷售數據約為600輛，三種動力各約占200輛。

Honda旗下的Accord（雅哥）也受到台灣市場對大型房車需求嚴重衰退，加上進口車低價進逼，因此放棄國產化改以進口取代，全新推出的日本原裝進口Honda Accord Hybrid，引進由日本當地狹山工廠所生產的車款，單一車型售價為179.9萬。

全新Accord Hybrid搭載具備驅動及發電用雙馬達的「SPORT Hybrid i-MMD」智能多模式駕駛系統，除了擁有比小型車更低的23.7km/L平均油耗外，在全力加速時，Atkinson循環DOHC i-VTEC引擎、驅動馬達與發電馬達將同時作動，更可輸出215ps的最大綜效馬力，最大扭力可達32.1kgm。

此外，更首次導入Honda SENSING智慧安全主動防護系統，提供6大智慧安全主動防護系統，並在被動安全輔以6個SRS輔助氣囊、ISO-FIX兒童安全座椅固定裝置等配備，提供駕乘者最安心防護。

Honda Taiwan引進全新Honda Accord Hybrid。圖／Ho...
Honda Taiwan引進全新Honda Accord Hybrid。圖／Honda Taiwan提供
分享
Honda Taiwan董事長伊藤隆人出席全新Honda Accord Hybr...
Honda Taiwan董事長伊藤隆人出席全新Honda Accord Hybrid發表會。記者陳威任／攝影
分享
Honda Taiwan引進全新Honda Accord Hybrid。記者陳威...
Honda Taiwan引進全新Honda Accord Hybrid。記者陳威任／攝影
分享

休旅車

相關新聞

12星座怎麼選禮盒？大數據全都露

2017-01-16 20:24

鬼蝠魟沒人要遭分切 漁業署：已獲通報

2017-01-16 19:48

歲末家電汰舊換新 聰明選擇MIT

2017-01-16 19:48

日本服飾特展 故宮南院17日登場

2017-01-16 19:48

2萬瓶發財水 台北富邦銀行年後發

2017-01-16 19:28

A CUT無國界新菜 頂級鵝肝搭叉燒醬絕配

2017-01-16 19:27

春節消費旺季報到 百貨新春優惠齊發

2017-01-16 19:14

貓爪抓貼圖作者賺第一桶金 入Line名人堂

2017-01-16 19:02

新年好「鑽」 HEARTS ON FIRE圓夢價9萬有找

2017-01-16 18:59

咖啡、茶禮盒用生肖應景 雞年添喜氣

2017-01-16 18:52

年菜食品稽查6500件 僅1件標示不符

2017-01-16 18:49

遊覽車滅火器不合格？鳳凰：將澄清疑慮

2017-01-16 18:47

拯救男友送禮煩惱 Tiffany高人氣玫瑰金出列

2017-01-16 18:31

成大醫院斗六分院 送春聯年畫

2017-01-16 17:46

公務員去哪裡玩好？ 品保協會公布85條優質行程

2017-01-16 17:38

9位世界咖啡拉花冠軍齊聚台南 3分鐘比高下

2017-01-16 17:13

這五招教你判斷 是否攝入太多鹽分

2017-01-16 17:12

大掃除終結疼痛 暖身運動不可少

2017-01-16 17:06

史上最貴泡麵回歸 滿漢御品玫瑰金華麗亮相

2017-01-16 17:02

中原結合印韓俄 用書法賀年

2017-01-16 16:56

東坡肉搭紅酒 年夜飯葡萄酒就這樣選

2017-01-16 16:50

非歧視！ 胖子易得流感重症合併肺炎

2017-01-16 16:02

吃生魚片染寄生蟲 醫：台灣很少見

2017-01-16 15:40

年節飲食挑食材 健康不增重

2017-01-16 15:35

無薪假人數近1年半新低 全國 249人

2017-01-16 15:32

春節圍爐 義大皇家酒店推五星級外帶年菜

2017-01-16 15:07

泡湯消耗熱量 醫師：慢性病患者一次泡10分鐘

2017-01-16 15:06

小女生月經遲了6年 原來問題出在這…

2017-01-16 15:05

屆退校長朱元祥 預言私立大學「大限」！

2017-01-16 14:16

北市衛生局抽驗年節食品 不合格率低

2017-01-16 14:05

「炒飯」不得其門而入 輕熟女就醫發現沒陰道、子宮

2017-01-16 13:28

全台第一座歷史街區 鹽水老屋巷弄耐人尋味

2017-01-16 13:26

興航1667員工年前謀職 26家航空餐旅業供1400職缺

2017-01-16 12:51

阿拉斯加野生鮭魚流入市場？關務署：去年進口9萬公斤

2017-01-16 12:44

快時尚飽和？ H&M首度跨足東海岸

2017-01-16 12:42

復興航空員工轉職 就業媒合航空旅運業

2017-01-16 12:36

大象變身拳擊手！ 打沙包練身體就有東西吃

2017-01-16 12:36

南瑤宮搶頭香獎8888元太夯 今年提供女性保障名額

2017-01-16 12:36

清大首創天文物理組 想念天文不用等到研究所

2017-01-16 12:32
看更多

熱門文章

蓋鐵道像生小孩 高架、地下化營運成本被忽略

2017-01-15 23:49

北美鮭魚也感染「絛蟲」 專家：減少吃生食

2017-01-16 11:19

吳德榮：周五有超強冷氣團 低溫可能下探10度

2017-01-16 10:01

高麗菜量多價崩 天蕉年中告急恐成翻版

2017-01-15 23:01

「炒飯」不得其門而入 輕熟女就醫發現沒陰道、子宮

2017-01-16 13:28

濕冷夜怎麼睡才會暖？ 「三明治蓋被」一覺到天明

2017-01-16 11:10

9位世界咖啡拉花冠軍齊聚台南 3分鐘比高下

2017-01-16 17:13

提倡婚姻平權 新郎新娘同穿「鳳冠霞帔」完婚

2017-01-15 22:34

靠這門手藝 這家70歲老相館挺過數位風暴

2017-01-15 23:14

縣市首長猛開軌道支票 5000億全民買單？

2017-01-15 23:02

台灣人對岸就業難回頭 專家：陸勞基法較有保障

2017-01-16 09:13

合歡山飄雪 盼雪遊客興奮

2017-01-16 08:13

屆退校長朱元祥 預言私立大學「大限」！

2017-01-16 14:16

尾牙抽中APPLE 7 看到獎品後卻讓他笑不出來

2017-01-16 11:55

鐵路立體化不斷 怎把關？交通部：Q1將修審查要點

2017-01-15 23:03

全台第一座歷史街區 鹽水老屋巷弄耐人尋味

2017-01-16 13:26

太陽馬戲與卡麥隆首度攜手 阿凡達前傳7月登巨蛋

2017-01-15 22:43

北美鮭魚有絛蟲 北市衛生局：生食風險高

2017-01-16 12:27

進劇場切記開手機 阿凡達前傳 創太陽4紀錄

2017-01-15 22:48

比阿凡達更阿凡達！阿凡達前傳 少年救國奇幻史詩

2017-01-15 22:44

小女生月經遲了6年 原來問題出在這…

2017-01-16 15:05

史上最貴泡麵回歸 滿漢御品玫瑰金華麗亮相

2017-01-16 17:02

吃生魚片染寄生蟲 醫：台灣很少見

2017-01-16 15:40

泡湯消耗熱量 醫師：慢性病患者一次泡10分鐘

2017-01-16 15:06

興航1667員工年前謀職 26家航空餐旅業供1400職缺

2017-01-16 12:51

南瑤宮搶頭香獎8888元太夯 今年提供女性保障名額

2017-01-16 12:36

周二起暫時回暖 全台各地溫度回升至20度以上

2017-01-16 09:38

北市國中小400學生腹瀉 午餐檢出超量仙人掌桿菌

2017-01-16 09:55

玉山清晨下雪了 16年來最晚初雪

2017-01-16 08:06

清大首創天文物理組 想念天文不用等到研究所

2017-01-16 12:32

睡不好比睡不飽還傷身 冬季睡眠恐混亂

2017-01-16 11:00

年輕人海外求職 專家：先要有專業

2017-01-16 09:13

阿拉斯加鮭疑染絛蟲 漁業署：有無進口要問國貿局

2017-01-16 10:31

阿拉斯加野生鮭魚流入市場？關務署：去年進口9萬公斤

2017-01-16 12:44

有職業駕照開Uber就合法？ 交通部：是假的

2017-01-16 11:20

韓女來台遭性侵 觀光局：這是個案 但嚴厲譴責

2017-01-16 11:52

清大首開物理系天文組 念天文不用等到研究所

2017-01-16 11:48

鬼蝠魟沒人要遭分切 漁業署：已獲通報

2017-01-16 19:48

20日冷氣團到 北台灣探11度

2017-01-16 08:43

年節飲食挑食材 健康不增重

2017-01-16 15:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

加入討論相關新聞Top