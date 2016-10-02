受芙蓉颱風影響 虎航明飛琉球班機取消

2016-10-02 20:31 聯合報 記者徐子晴╱即時報導



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受芙蓉颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航宣布，明（3日）最新航班異動情形如下：

●台灣虎航IT230 桃園-沖繩那霸取消

●台灣虎航IT231 沖繩那霸-桃園取消

台灣虎航表示，航班受到異動的旅客，請和台灣虎航客服中心(02-5599-2555)聯繫，確認最新機位後再前往機場。旅客們也可隨時留意台灣虎航官方粉絲團專頁(www.facebook.com/TigerairTaiwan)以獲取最新航班動態。