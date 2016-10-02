大學生中文能力差 教授出招「放生」學生磨經驗

2016-10-02 20:30 聯合報 記者馮靖惠╱即時報導



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大學生中文能力低落，教授各有解套方法，搶救學生中文能力。例如結合生命經驗書寫，或是「放風」學生實地採訪「磨」經驗，而這些創意中文課所「生」出來的經驗，都是無法複製且獨有，怎麼抄也不抄來。

「要把過去被視為無用的人文學科翻轉，變成有用的課。」靜宜大學台灣文學系教授申惠豐說，現在大學生踏入職場後，要面對極大的挑戰和競爭，而過去的教學方式已無法讓這批新世代適應社會和未來，中文創新課就是要讓孩子「吃」得進去、有感學習。

申慧豐把閱讀書寫結合文化美食，讓學生實地採訪台中市中區有故事的美食老店，並設計相關產品協助行銷。例如，資工系學生寫程式，文學系學生蒐集資料、寫故事，跨領域合作。

申惠豐說，他會邀業界人士到課堂被學生訪談，這些業界人士都是受訪老手，還會糾正學生的問題問得不對、沒意義、寫不出故事等，再由受訪者幫學生評分。「以往老師都是用投影片教知識性的東西，但學生無法內化。」

「也要讓學生受挫折」。申惠豐說，為培養學生的抗壓性，他也放學生出去磨練，採訪店家，學習博感情。曾有一組學生連續碰壁3個店家，因為沒經驗也抓不到訣竅。他說，學生愈來愈成熟的原因，不是老師在課堂上傳授多少偉大知識，而是在實踐過程中，形塑內在的經驗知識，且是自己創造的。

輔英科大共同教育中心主任鄭富春表示，她設計中文課程時，打破傳統國文課程的設計，回到學生的生命主體，以自我為核心，再擴大到親情、自然、生死，並加入思考題跟實作題，例如，讓學生想出自我的10個關鍵詞。

輔英科大生物科技系學生錢韋薇說，老師不只把課文講完，還會加入活動設計。她舉例，讀了某文本後，老師出了個問題，「如果生命只剩一天，你最想做什麼?」這問題讓她徹夜難眠，她開始釐清自己想要什麼大學生活，之後所做的每個決定都以不讓自己後悔為原則。

錢韋薇說，曾有中文老師發各種口味的糖果，要學生依口味寫自己的故事，有人抽到酸的，寫初戀，她抽到甜的，寫親情，「我是馬來西亞僑生，一學期才回家一次，回到家的感覺很甜。」