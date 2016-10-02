面膜找「茶」 換季正是肌膚修護關鍵期

2016-10-02 20:23 聯合報 記者徐文玲╱即時報導



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各大美妝品牌紛紛趁換季此時推出重量級新面膜，The Body Shop、彼德羅夫、品木宣言都有大系列新品，無論結合植萃或茶道，都充滿樂趣。

現代女性生活步調緊湊，平日保養追求速度與效率，沒空耗費時間好好敷面膜，正好10月至年底假期變多，可以利用閒暇追進度，正值換季檔期，皮膚累積黑色素與髒汙，造成肌膚逐步老化，秋季正好是肌膚修護的關鍵期，不妨利用假期增多的年底，以面膜保濕修護肌膚。

秋天白天氣溫炎熱難擋，進入冷氣房又顯得乾燥，建議秋季除了整臉敷單一面膜，更可以針對T字、雙頰、細紋等不同處選用不同訴求的面膜因應。

品木宣言旗下擁有龐大的面膜系列，除了條狀面膜，周年慶檔期引進結合茶道概念的4款全新愛找茶面膜，日本抹茶、台灣烏龍茶、南非國寶茶、巴西瑪黛茶，藉由茶道的香氣提醒生活就應放慢步調，同時透過加水調和的使用方式，粉末轉為慕斯狀，增添使用樂趣。

The Body Shop推出SPA元氣面膜系列，以居家SPA概念一口氣推出竹炭、稻香、紫莓、花蜜、玫瑰共5款，消費者可按膚況選擇單一面膜或混搭，如疲憊肌可為全臉敷上紫莓面膜；若兩頰乾燥、T字卻油膩，則兩頰塗抹稻香面膜、T字塗抹竹炭面膜，後者具顆粒感，清洗時還可一邊按摩洗淨。