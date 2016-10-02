居家異國風 IKEA吹印度風 HOLA帶來北非情調

2016-10-02 20:16 聯合報 記者徐文玲╱即時報導



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居家品牌紛紛於推出秋冬最新趨勢，今年異國風大行其道，IKEA推出色調以黑白灰為主的商品，打造兼容並蓄的印度風格，HOLA則大量運用深藍色、酒紅色呈現摩洛哥情調。

IKEA宜家家居邀請瑞典時尚與布織品設計師馬丁柏格史壯Martin Bergstrom，以及印度時尚設計系學生，聯手推出限量的SVARTAN系列。SVARTAN在瑞典文是黑色，顛覆傳統鮮豔奪目的燦爛色澤，以另類的黑、白、灰手法，搭配抽象感的印染、編織圖紋，詮釋抱枕套、寢具織品、邊桌、椅凳、玻璃器皿、花缽和小蠟燭台等物件，令人眼睛一亮。

馬丁柏格史壯的設計向來以大膽、前衛著稱，他表示：「在西方世界的眼中，印度的設計就是色彩繽紛和金光燦爛，我的想法是要以印度的傳統做出現代的詮釋。」在近2千張素描中挑選出15款，他與學生們利用潑墨、光線陰影創造出印花的抱枕、被套、萬用毯等，抽象中不失詩意與美感，且一眼令人猜不透，這些到底是上百年前的老物件還是迷人的現代物品。

HOLA秋冬風格以「遇見北非花園-異國漫遊日記」為主題，以歷史、建築、藝術、工藝、市集為靈感，帶出色彩斑斕的北非風情。此系列大量運用寧靜沉穩的深藍、成熟優雅的酒紅，以及代表阿拉伯風情的黃銅金屬工藝，展現摩洛哥情調。