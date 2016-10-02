買氣旺 新光三越南西店13櫃美妝業績破千萬

2016-10-02 20:02 聯合報 記者江佩君╱即時報導



WhatsApp



百貨周年慶血拼熱潮在周末假期沸騰至高點！這兩天周休假日都是好天氣，新光三越台北南西店湧進滿滿人潮，人手好幾袋戰利品。今天是周年慶開跑第四天，新光三越南西店行銷經理李香萩表示，因人潮與提袋率提高，且根據貴賓卡消費分析，今年貴賓卡平均客單價消費1萬2000元以上，帶動首四日業績較去年成長3%，超乎預期目標。

首四日下來，周年慶價差最高的家電類與家用品業績亮眼，包括席夢思、10days高單價床墊已賣出300組，業績成長3倍。大家電區祭出滿萬送千活動及銀行滿額禮券回饋，激發買氣，冰箱、洗衣機合計賣出400台，環境家電包括Dyson、blueair、sharp三大品牌清淨機熱銷800台，4K電視降價也掀起換機狂潮，賣出250台。

不少準新人趁周年慶挑婚戒，南西店婚戒銷售已破百組，業績成長20%，而名品珠寶方面像是HEARTS ON FIRE、喬治傑生、MIKIMOTO成長10%。男裝因大陸台商、台幹趁十一長假提前返鄉，帶動客單大幅提升、男裝區成長15%。

運動與休閒生活類商品，像是Superdry風衣首三日賣出1000件、Palladium戰靴首三日賣出1200雙，Skechers健走鞋首三日賣出1500雙。