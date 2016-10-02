世界動物日 柯文哲：毛小孩是家人

2016-10-02 19:35 台灣醒報 記者林佳楠╱台北報導



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名叫「小丸子」的貓咪好像聽到有人在叫她。 (photo by 林佳楠 / 台灣醒報) 分享 facebook

動物變成園遊會的主角！星期天（2日）下午，如果走訪信義區的四四南村可以看到，有好多親子帶著毛小孩出來逛大街，原來這是首屆「臺北世界動物日」園遊會。台北市長柯文哲冒著大太陽致詞表示，「貓狗已經不是寵物，而是家人了」，他希望藉此活動，讓更多人關心動物權益。

「一個國家的文明程度，就看它怎麼對待動物。 」柯文哲引用印度聖雄甘地的名言，希望不要再有人虐待動物。他也說現在因少子化，陪伴動物就像家人一樣親密，就像他的妹妹因為未婚，便把貓咪當成家人，並且給她百般款待，「生活品質真的是太好了。」

台北市動物保護處與中華亞洲環境生態護育交流協會合作，2日在四四南村舉辦「臺北世界動物日」，邀請近30個動保、動醫及寵物用品等機構團體到現場設攤，吸引上百名親子參加。現場免費服務包括：限量100位晶片植入、狂犬病疫苗施打、動物健康檢查等。林瑪黛樂團也義氣相挺，在藍天艷陽下，演唱「大象說」等歌曲。

「幸福轉運站」和「台北市動物之家」現場帶來許多毛小孩，提供民眾認養，服務人員也藉機向大小朋友宣導，與寵物相處時應該注意的問題，例如觸摸前應洗手消毒等。「全國動物醫院」則派醫師進駐，免費幫動物進行簡易體檢、回答民眾關於養寵物的問題。

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