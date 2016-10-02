心臟日園遊會倡運動 老幼瘋投籃機

2016-10-02 19:38 台灣醒報 記者林亭妤╱台北報導



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心臟日園遊會2日在信義區新光三越香堤廣場上登場，吸引老人和小孩前來運動、量血壓。（photo by 林亭妤／台灣醒報） 分享 facebook

預防心血管疾病，可從平日的簡易運動做起！中華民國心臟基金會2日舉辦「世界心臟日園遊會」，呼籲民眾平常就要調整生活型態，並穩定控制三高。台大內科醫師蔡佳醍提醒，已患有心血管疾病的民眾，正確的運動觀念應為「適量、簡單」，避免劇烈運動產生猝死的風險。

台北信義區新光三越香堤廣場上，老人和小孩排隊玩起投籃機，不亦樂乎！中華民國心臟基金會及中華民國心臟學會2日舉辦園遊會，於香堤廣場上設計6道闖關遊戲，透過寓教於樂的方式，告誡民眾平日應養成簡易的運動習慣及控制三高，以遠離心血管疾病。

「簡單、適量的運動，可以改善心臟的彈性，降低血管硬化的機會。」中華民國心臟學會理事長林俊立表示，除了人口老化、都市化外，民眾會罹患這些慢性疾病的原因就是不健康的生活型態，平常飲食最好選擇以高纖維、高鉀、高鈣為主，牛奶選擇低脂奶，紅肉改白肉，多吃天然的「食物」而不是加工「食品」。

台大醫院內科部主治醫師蔡佳醍指出，患有心血管疾病的民眾，平常從事運動必須適量，若運動時出現胸痛、胸悶、盜汗、甚至是牙痛、下顎痛等症狀，就要小心是心血管疾病的徵兆。

6道關卡包括簡易運動（投籃機）、於跑步機上慢跑1分鐘、疊疊樂、拼圖、量血壓等，有長者及小孩接觸到投籃機後愛不釋手，展現平常不可多見的身姿，籃球一顆接著一顆地進袋。

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