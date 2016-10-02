陣頭除罪化 藝陣師傳藝也創新

2016-10-02 19:38 台灣醒報 記者林佳楠╱台北報導



WhatsApp



台東星君會館館主吳秉宸（前）與館員現場演示陣頭舞步。(photo by 林佳楠 / 台灣醒報) 分享 facebook

「要用文創扭轉陣頭文化。」年僅30多歲的藝陣師吳秉宸說，他希望以文創翻轉傳統的陣頭風俗。文化部2日以「鬥陣人生」為主題，廣邀各地的陣頭總教練和藝陣師，暢談學藝歷程。自然文學作家劉克襄擔任主持人，比喻國內的陣頭有豐富的「生物多樣性」，在各地蓬勃發展卻鮮為人知。

2日上午，素日靜謐的齊東詩舍變得熱鬧非凡。繼短片徵選活動頒獎結束後，同樣由文化部主辦的故事沙龍「鬥陣人生」登場，老中青三代的獅團及陣頭藝師分享學藝和傳藝的心路歷程。他們傳授技藝、也傳承記憶。

台北下埤頭金獅團的總教練陳得安，現年63歲，帶著才讀小學和高中的學徒現場比劃，他強調身段和腳步的訓練馬虎不得。他不僅教藝，也如學徒的長父一般，傳授腳踏實地、待人處世的道理，所以他可以保證，來練團的小孩不會學壞。

新生代陣頭 擁抱文創

現場最年輕的藝陣師吳秉宸，現任台東星君會館館主。他高中時帶著好奇走入陣頭，第一次出陣甚至不敢讓家人知道。他從隊伍中，走到隊伍前，擔任陣頭領導者的角色，帶領一群同好，為扭轉陣頭形象、傳承陣頭文化而努力。除了自我要求高，他們也努力創新陣式和裝扮。成員全是出於興趣參加，因為大家平時各有科技業、水電工、批發商等正職工作。

研究深化民俗

現場以宋江陣表演博得滿堂彩的鄭福仁，民國86年曾獲頒「民族藝術薪傳獎」。他從國中起，就隨父親四處演示宋江陣。父親逝世後，他不忍精湛技藝失傳，決定承父遺志，致力於宋江陣的教學。另外，他也與學者一起研究全台的宋江陣陣型，並於民國84年出版《宋江陣》一書，將畢生所見所學化為文字歷史。

找回人生光明

台北大龍峒金獅團的第五代接班人李世澤，41歲才加入陣頭。他自言曾「錯用忠孝節義」，因案入獄。他在身為更生人期間，受天主教感化，準備入教會服事時，因舅舅的一番話改變了心意，他說：「台灣傳統文化獅頭陣這一面旗子，需要有人傳承，這個重擔就落在你的肩上。」他扛起振興百年獅陣的責任，也找回屬於自己人生的光明。

【更多精采內容，詳見 】