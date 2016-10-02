不老頑童變裝 踩街遊行健康100

2016-10-02 19:36 台灣醒報 記者林亭妤╱台北報導



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衛福部2日舉辦「爺奶童話嘉年華遊行」，副總統陳建仁對高齡82歲還踩著高蹺走了一路的邱爺爺大聲說「讚」！（photo by 林亭妤／台灣醒報） 分享 facebook

超過2千位的爺爺奶奶及其家屬、志工，2日變裝童話人物出門大遊行！在炎熱的午後徒步踩街1.2公里的民眾們，當中驚見高齡82歲還穩健踩高蹺的邱樹嘉老爺爺、以及最高齡103歲打扮成哈利波特的楊仲和老爺爺，而整場遊行更沒有一個老人家因身體虛弱被送進救護站。

衛福部社家署及弘道老人基金會2日合辦「重陽爺奶家庭日」，活動包括人體排字、踩街、園遊會、戲劇音樂欣賞等，其中浩浩蕩蕩的踩街大遊行從中正紀念堂出發，一路行走1.2公里來到華山中央藝文公園，隊伍當中不時看見可愛又充滿活力的爺爺奶奶們，打扮成各式各樣的童話人物，頂著烈陽仍堅持走完全程。

「銀髮人仍有銀髮夢想。」副總統陳建仁參與活動時指出，在家享天倫之樂、在外參與社區活動，是華人特有文化，讓長者能有更多的健康老化選擇，就是我國未來要打造的連續、彈性、多元的健全長照體系。

陳建仁也說，他今日剛去拜訪高齡100歲、來自西班牙的賴甘霖神父，而神父告訴他，活到百歲的秘訣沒有其他，就是自己要快樂、要幫助他人快樂、要分享平安與喜樂。衛福部次長呂寶靜也強調，家中長輩是經驗與文化的傳承，是每個家庭裡的寶，而長輩自己也要有活力的老化，平常的保健不可缺少。

號稱不老頑童、高齡82歲的邱樹嘉老爺爺，就算踩高蹺走了一路都沒有喊累，甚至還神采奕奕，老爺爺身旁的志工表示，爺爺平常走2小時的高蹺都沒問題，今天的遊行對爺爺來說只是「小菜一碟」。邱老太太受訪也指出，好動的爺爺平常都愛到處跑，一個禮拜至少會出門慢跑3天，興趣更是多元廣泛，又拉二胡又吹笛子，每天都過得非常充實快樂。

但在提及3個小孩都在國外且1年只回來1次時，邱老太太仍不經意地流露出些許傷感，隨後看開地笑說「老了還是要靠自己，而且小孩還是會用mail跟爺爺信件往來呢！爺爺用電腦可厲害了！」而邱老太太本身更是前去癌症協會當志工，幫忙癌友做復健，兩老身體都健康又硬朗。

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