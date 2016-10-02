專家倡平衡體內生理 防內毒素傷身致病

2016-10-02 16:56 中央社 台北2日電



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毒物專家吳家誠表示，最新科學研究指出，長期的腦部組織新陳代謝不良與不能平衡，引發自體細胞或體內微生物產生內毒素，有可能與阿茲海默症、巴金森症、自我免疫系統失常的慢性疾病有關。

台灣師範大學化學系教授吳家誠表示，人類的生理透過同化與異化作用維持新陳代謝，讓空氣、食物轉化為生理與身體功能所必須的物質，也把生理生化過程中所產生的廢棄物透過排泄送出體外，於這樣的機制中，維持一定的生理恆定性(homeostasis) 與生理平衡狀態。否則，當然會受到生理上的傷害，甚至產生疾病。

吳家誠說，這些現象通常都是透過體內不同化學物質的作用，與其量的傳導造成的影響。例如，當身體受重大衝擊，神經細胞之間的傳導物質，會因此而快速增加，有時會因為量的突然增加，卻造成接受方神經細胞的傷害，說明了自體產生的化學物質於生理不平衡的情況下，也會造成健康上不良的影響，所以如何維持人體生理面的恆定性與穩定性，對健康維持層面來說是十分重要的。

他指出，當新陳代謝無法平衡的情況下，長期而言，更可能造成嚴重的疾病；最近跨國的科學研究也具體說明，過去尚未清楚的阿滋海默症的肇因， 是知名的，有毒性的蛋白（Amyloid beta proteins)，無法透過完整的腦部新陳代謝消除，而累積在腦細胞膜表面，然後聰明的產生變形 ，得以進入細胞內，影響了腦細胞的粒線體產生能量的功能，然後令腦細胞死亡。

吳家誠說，根據科學研究顯示，這樣的過程是漸進的，可能會有10年以上的時間，也說明了長期的腦部組織新陳代謝不良與不能平衡，所產生的嚴重疾病。在身體體內，除了自體的細胞之外，尚有許多共生共存的微生物，俗稱的益菌與害菌，它們的新陳代謝其實也應該併入身體總體的新陳代謝中，加以考量，才能夠完整的維護生理機能順暢與健康。

而因為這些微生物新陳代謝的過程的需求與產物，都可能會直接或間接的影響身體的健康，甚至造成嚴重的疾病與長期的慢性病。

吳家誠指出，最近的科學研究顯示，有些體內微生物所產生的內毒素（endotoxins) 除了容易造成讓人體產生如感染性疾病的發炎症狀之外，尚可能產生阿茲海默症、巴金森症、自我免疫系統失常的退化性關節炎、血管阻塞、中風與糖尿病。這也說明了人體本身除了自我的細胞之外，尚需顧及與體內眾多微生物間的生態平衡。

具體而言，體內的微生物其存活所需養分，實質上也來自我們的飲食與自體細胞的代謝產物，許多這些會產生內毒素的微生物所賴以為生的養分，常常是油脂性及與油脂互溶性高的化學物質。

科學研究指出，日常飲食中，過高與不良的油脂類食物，確實從體內生理恆定與平衡的角度而言，具有相對高的健康風險，所以透過飲食照顧自己細胞的同時，也不能忽略了與人類共生共存的微生物所需要良性發展的資源。