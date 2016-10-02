迎接2017年 3大受歡迎流行手帳登場

2016-10-02 16:10 聯合報 記者徐文玲╱即時報導



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2017年即將來臨，喜愛記手帳的消費者，差不多也該準備尋覓下一本新手帳，Afternoon Tea2017年全新手帳登場，結合跨界話題以及消費者接受度最高的花朵、蕾絲、皮革三大元素，陪伴工作與生活度過一整年。

現代人重度仰賴智慧手機，但仍有不少人將每日行程記錄於紙本的手帳，還可順便塗鴉、貼貼紙、寫下生活小語，紀錄喜怒哀樂的每一天。

Afternoon Tea推出全系列日本製造的2017年手帳，以簡約成熟風格為主題，並結合英國插畫家Ruby Taylor、經典Liberty花色和Cat’s Issue藝術家手繪聯名話題等，相關商品多達超過70項。

Afternoon Tea表示，以往消費者選購手帳會在意3大重點，分別是封面花色、內頁時間管理設計與尺寸大小，

今年仍推出B6、A5、A6不同尺寸，時間細分每月、每周、一日上下午及每小時共四大類，為攜帶輕便，紙張重量減輕，如A5大小從271 克減輕為234克，並搭配索引，提高翻閱效率。

Afternoon Tea2017手帳款是頗多，但有3大重點特別受到消費者喜愛。

1、可愛花色

今年與小碎花知名的LIBERTY跨界合作，無論是GloriaFlowers的粉嫩花朵、充滿動物圖樣的Splendor in the garden，都讓愛作夢的書寫者盡情的記錄每一天。

2、蕾絲裝扮

浪漫的蕾絲元素向來吸引各階層女性，Afternoon Tea店內只要推出蕾絲化妝包、證件夾等都會大受歡迎，這款復古蕾絲藍的行事曆，可讓蕾絲控盡情展現細膩與浪漫的特質。

3、皮革