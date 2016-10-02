南方低氣壓影響 週四後天氣不好

2016-10-02 16:36 台灣醒報 記者鄭羿菲╱台北報導



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「東北風帶來涼爽空氣，而南方水氣也還未影響到台灣，週三（5日）以前的天氣相對較穩定、舒適。」中央氣象局預報員張心華2日受訪時表示，週四（6日）後南方低壓帶來了水氣，各地降雨機率較多。天氣風險公司總經理彭啟明說，「10月上旬有許多預測顯示台灣附近海面仍為低壓旺盛期，但變數大不一定發展為颱風，多留意即可。」

18號颱風「芙蓉」已開始轉向西北移動，不會影響到台灣，彭啟明指出，預計週日（2日）太平洋高壓會有明顯的減弱，芙蓉將在琉球附近北轉，距離台灣較遠，再加上外圍環流不大，對台灣不會有影響。

「週一到週三（3至5日）全台各地會略降4度，將較涼爽。」張心華2日受訪時表示，由於週一颱風芙蓉在琉球附近，台灣受到的影響是北風逐漸增強，北部、東北部地區雲量較多，只有局部短暫雨的機率，加上週二（4日）開始東北風也增強，全台到週三前天氣多是多雲到晴、陽光露臉的涼爽天氣，相對較穩定，各地均溫為24至31度。

張心華指出，受到菲律賓附近的低氣壓通過巴士海峽影響，臺灣一帶在週四（6日）開始水氣會慢慢增加，東半部及南部有短暫陣雨，其他地區天氣則以午後雷陣雨為主，氣溫與前幾日相差無幾。

「台灣自週一開始轉吹東北風，屬於背風面、污染物不易擴散的中南部地區，須留意空氣品質。」彭啟明表示，在10月上旬仍有天氣機構預測台灣東部太平洋海面仍屬低壓旺盛期，而週五、週六（7到8日）菲律賓的低壓擾動非常不穩定，未來會如何發展還須待後續觀察。

針對10月份天氣的預報，中央氣象局分析，從長期天氣展望的角度，預測平均溫度及雨量各地均「接近」氣候正常值，月均溫為25.1到25.9度，月均雨量則是186至146毫米。

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