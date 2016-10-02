青年創作能量強 用影像說家鄉的故事

2016-10-02 16:02 台灣醒報 記者林佳楠╱台北報導



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（左起）文化部人文及出版司司長朱瑞皓、評委謝政豪、得獎團隊交大布袋戲社（銀）、代表李奕萱領獎的李媽媽（金）、大林影像工作室2位成員（銅）。(photo by林佳楠 / 台灣醒報) 分享 facebook

「台灣人以前一直在說別人的故事。」以動畫台灣史聞爆紅的台灣Bar創辦人謝政豪頒獎時說。「你的故事，我的本事」短片競賽結果2日揭曉，得獎者皆以樸實手法呈現為人忽略的產業故事和社會角落。文化部人文及出版司司長朱瑞皓致詞表示，「此次入圍者平均年齡是35歲，最年輕僅22歲，充份展現年輕世代的影像創作力。」

文化部105年「你的故事，我的本事」短片徵選，2日下午於齊東詩舍舉辦頒獎典禮，六組入圍團隊到場，由朱瑞皓、謝政豪頒獎給前3名及3組佳作得主。金獎由《Red Thread》奪得，這是一部結合實地訪問和敘事劇情的動畫片。片中紅線象徵「方向」，指引主角在蒼渺的大時代中尋找自我認同。評審謝政豪認為，此片「沒有過於玩弄技巧與手法，是一部樸實且紮實的作品。」得獎者李奕萱現於英國創意藝術大學研讀動畫碩士。

高材生創新布袋戲

交大布袋戲社所製作的《轟動新武林——布袋戲文化的創新》抱回銀獎。製作團隊的 3位同學從小受家庭影響，對布袋戲懷著濃厚的感情。雖然使用的工具和技術較陽春，但他們不斷嘗試和修正錯誤，終於拍出一支滿意的影片，講述主角不計成本打造「布袋戲主題餐廳」，以美食結合傳統，在江湖中闖出一片天。

「希望有一天，大家想到台灣就會想到布袋戲，就像動漫代表日本一樣。」就讀交大統計所的饒承毓說。他們以近期台灣與日本合作的《東離劍遊記》為典範，希望藉由自己的力量，讓傳統布袋戲脫胎換骨，並發揚偶戲、古典台語、傳統武術之美。

眷戀古都艋舺巡禮

獲得銅獎的《艋舺美樂地》也取材於在地的傳統歷史，以音樂串連和空間巡禮的方式介紹萬華（艋舺）的涼粉、打鐵、青草店等傳統產業的「職人精神」。評審瞿友寧認為，「每個在地人文地貌又以現代年輕人的音樂包裝，活化了簡單的報導片。」

6部得獎影片10月下旬將於中視播出。此次活動屬於文化部「國民記憶庫——台灣故事島」計畫的一部分。該計畫自102年推動以來，已蒐羅超過1萬1千筆的影音口述資料，多元豐富的故事堆疊出台灣人的共同記憶。

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