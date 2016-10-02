共享經濟是潮流 柯：台灣氣候是優勢

2016-10-02 16:01 台灣醒報 記者林亭妤╱台北報導



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台北市長柯文哲2日出席「2016健康物聯網黑客松」頒獎典禮。（photo by 盧明正／台灣醒報） 分享 facebook

共享經濟是目前的世界潮流。台北市長柯文哲2日出席「2016健康物聯網黑客松」頒獎典禮時指出，一個城市要走在世界潮流的尖端前，必須先思考哪些產業發展得起來，如果台灣要發展電動車，或許沒有太大的把握，但發展出智慧城市產業是有相當把握的，而公共住宅若能結合智慧管理制度，也可以成為輸出的產業。

柯文哲2日參加「2016健康物聯網黑客松」頒獎典禮致詞時表示，電動車在世界上的市場競爭已經很大，台灣要發展出一席之地的難度較高，但smart city可以由很多方面組成，包括智慧水錶、智慧電錶、智慧瓦斯錶等，台灣若發展這些將相對具有優勢。

柯文哲指出，台灣要發展智慧城市和智慧產業，或許比不過美國、西歐國家，但是台灣有一個這些國家都沒有的優勢，就是氣候，台灣是亞熱帶國家，其他還有馬來西亞、新加坡、緬甸等國。他認為，如果台灣能事先發展起和氣候相關的產業，或能和附近同區域的國家形成共享經濟體，領先發展思維和亞熱帶國家不同、位居高緯度的美國。

「台北2萬多戶的公共住宅，如果能融合智慧城市的思考，倒是有機會發展起成智慧產業。」柯文哲順帶一提，美國發展電動車時不只有環保思維，還有完善的產業結構配套，但台灣只有環保意識。因此，倚靠氣候發展適合的公共住宅智慧產業，比起美國，會更有機會發展出一條路並推向周邊國家。

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