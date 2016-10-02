小丑魚的秘密 屏東農科看得到

2016-10-02 15:06 聯合報 記者翁禎霞╱即時報導



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原來可愛的小丑魚真的住在柔軟地毯海葵裡，而且最愛抱棉被，還有最夯的熱帶魚「多莉」，真的好動得不得了！屏東農業生物科技園區觀賞水族動物展示中心，10月起開放假日參觀，今天還有遊覽車前往，遊客可以從其中看到台灣觀賞魚的競爭力。

根據農委會與台灣經濟研究院統計，台灣水族周邊產值年年增加，2009年只有21億台幣，到2015年已增加至37億元，預估2017年可達到75億。

以屏東農業生物科技園區為例，園區內就有10家觀賞水族業者，其中4家主攻觀賞蝦，2014年起園區特別設置觀賞水族動物展示中心，內有63座水缸、100多種魚蝦展示。

園區表示，展示中心原本是提供業界一個向廠商展示的櫥窗，不過有鑑於近年前往參觀的旅遊團愈來愈多，園區特別自本月起連假日也開放，以鼓勵更多民眾了解台灣觀賞水族。

例如電影「海底總動員」裡的小丑魚、藍倒吊，都是展示中心裡的嬌客，工作人員透露，別看小丑魚看似可愛，平常愛躲在柔軟的地毯海葵裡，「其實小丑魚兇得很」，常在水缸裡耍脾氣；還有今年最夯的海底主魚「多莉」（藍倒吊），就像電影描述得一樣，真的好動得不了得了。

最讓人意外的是「海星蝦」（又稱貴賓蝦），近年甚受歡迎，工作人員說，不過別看牠看似美麗，牠可是海星殺手，常把海星啃得屍骨無存，另外還有清潔蝦、海馬、穿著白襪的白襪蝦，已存活在地球上3億年的活化石─鱟魚等，水中世界真讓人驚奇連連。

10月起，展示中心開放時間調整為周二至周日上午9點至下午5點，並於每日上午10點及下午2點有專人導覽解說，團體參訪還可預約解說服務（服務電話：08-7620163）。