運動左手左顎痠痛 心血管的求救訊號

2016-10-02 15:01 中央社 台北2日電



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此為運動示意圖。圖／ingimage 分享 facebook

一名男子日前運動到一半突然昏倒送醫，竟是心肌梗塞。詢問病史發現，他過去激烈運動時曾左手痠痛，但不以為意，沒想到是心血管疾病徵兆。

中華民國心臟基金會與中華民國心臟學會今天下午舉辦啟動健康心力量園遊會，呼籲民眾多運動、健康飲食，遠離三高和心血管疾病。

中華民國心臟基金會副執行長蔡佳醍下午受訪表示，現代人因工作壓力大、生活緊張，飲食高油高糖太精緻，容易有糖尿病、高血壓等慢性病，也是心血管疾病的高危險群。

蔡佳醍表示，民眾比較清楚的心血管疾病包含冠心病、心肌梗塞等，這類疾病是心血管慢慢阻塞，突然發作就可能猝死。雖然平常可能有徵兆，但民眾也可能輕忽，往往直到發病才知道事情嚴重。

他曾收治一名患者，劇烈運動到一半時突然昏倒，送來醫院發現是心肌梗塞，可是發病前沒有喘也沒有胸痛，往前詢問病史才知道，患者過去運動時曾左下顎、左手痠痛，但以為是運動傷害不以為意。

蔡佳醍說，做強度高的運動、心情不好、有壓力時，覺得胸口悶悶、喘不過氣來，就是心血管疾病的重要徵兆，一定要盡快就醫釐清。如果是日常生活，如看電視時覺得胸悶，多半跟心臟無關，而可能是胃食道逆流、氣管問題。

有些心血管疾病症狀屬非典型，蔡佳醍說，運動到一半下顎疼痛、左手臂痠痛等，也要提高警覺，很多年輕人自恃年輕，不清楚身體狀況就進行高強度運動或競賽項目，可能將自己置於死地不自知。

中華民國心臟基金會執行長林俊立表示，控制血糖、血脂、血壓能維護血管強硬度，避免阻塞；平日飲食應以高鉀、高鎂、高鈣、高膳食纖維、降低飽和脂肪酸和膽固醇的得舒飲食為方針，多吃全穀類、蔬果、選擇低脂乳、紅肉改白肉、吃堅果用好油，且應吃「食物」而非「食品」。

運動也可保護心血管，林俊立表示，規律適度運動除了有效控制三高外，也可強化心臟血管的硬度，甚至可降低心血管阻塞風險。