大學生寫報告 估狗複製已過時 直接手機「念」

2016-10-02 13:52 聯合報 記者馮靖惠╱即時報導



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科技時代下，大學生中文能力低落，寫報告「估狗」複製已經過時，最近教授發現，學生已經研發出新方法，就是直接利用手機的錄音功能「念」報告，根本不需要打字，造成通篇報告沒標點符號或是標點亂標。

輔英科大共同教育中心主任鄭富春表示，現在大學生的文章除了詞不達意，還會跳躍思考，要讓大學生寫的流暢、通順非常難，很多技職學生的中文程度只有國小五、六年級，要寫500、600字的報告都很困難。

例如作文，寫一寫邏輯就跑到別的地方去，一下山洞，一下海邊，一下草原，「其實只要再多一些轉折就好了」，也常出現同音異字的錯別字，跟電腦的自動選字功能有很大關係。「我已經看淡錯字了」，以前她盯得很緊，但現在只要求學生表情達意、傳達清楚就好。

鄭富春表示，最近她發現一個更誇張的狀況，寫2000字長文時，學生根本懶得打字，就用手機錄音，再來整編，然後全篇沒有標點符號，或是標點符號亂標，老師還要一一幫學生標。

台中教育大學語文教育學系劉姓教授表示，現在學生寫報告時，根本沒思考，都是「辜狗」拼一拼，有些句子過於學術或專業，學生不可能寫得出來，老師只要標記起來再估狗一下就可找到出處，她以前還會請工讀生一篇一篇查出處。更糟的是，以前學生會多找幾篇，現在只找1篇或2篇，連多找都不願意了。

劉教授說，同音錯字不修改、前後文不連貫都是常見問題，錯字除了易造成誤解，也代表學生不願探究的態度。

擔任課程助教的輔英科大生物科技系學生錢韋薇說，她幫老師批改作業時，看到快瘋掉，字體龍飛鳳舞，看字需要超能力，成語錯字也很多，姍姍來遲的姍，女部、王部都有人寫，或是辯論寫成「辦」論。