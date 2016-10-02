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AIT官員被「台化」 聊王建民、泡咖啡館、迷上珍奶

2016-10-02 13:26聯合報 記者許依晨╱即時報導

美國在台協會用心經營臉書粉絲頁，近日粉絲頁推出「AIT臉譜系列（Faces of AIT）」，AIT官員親自在粉絲頁分享駐台期間所見所聞，有人和台灣人聊王建民、也有人愛上泡咖啡館、瘋旅遊環島等，每個人都融入台灣社會，徹底「台化」。

處長梅健華上任後，AIT臉書風格隨之大轉變，梅健華本人親自貼文和網友互動，親切作風獲得好評，梅健華曾經在臉書上公開徵求「寒假去哪玩」，引發網友熱烈迴響，各縣市首長也紛紛留言邀請梅健華前來旅遊。

AIT發言人游詩雅表示，AIT極為重視臉書專頁的經營，粉絲人數從去年夏天成長一倍以上，盼透過臉書拉近與台灣人民距離。

近日粉絲頁推出「AIT臉譜系列」，不定期邀請AIT成員分享駐台期間的見聞，網友們也留言表示表達歡迎之意。

AIT新任經濟組組長洪士杰（Jeff Horwitz）說，「我經常聽那些派駐過台灣的同事說，台灣是他們最喜歡的海外派駐地點之一。現在我自己也來到台灣，我完全可以瞭解為什麼！台灣人非常友善好客，而台灣本身也是個風光明媚的地方。我經常在台北慢跑，想要探索這座城市，我發現每一區都有它不同的特色。我可能需要更努力運動，要不然台灣這麼多美食還有珍珠奶茶，肯定要發胖了。或許可以考慮泳渡日月潭？我也等不及想探索台灣的健行步道和自行車道了。」

AIT成員艾斯科（Oscar）表示，「台灣人很迷棒球，每次我到我家附近的棒球場跟現場的球迷一起大聲加油、歡呼的時候，都再次印證了台灣人對棒球的愛。所以當我心愛的堪薩斯皇家隊簽下台灣投手王建民的時候，每個看到我戴皇家隊帽子的台灣人，好像都想跟我聊棒球。」

Karina說，「沒想到我很快就適應了台北的生活，也沒想到會那麼融入在地生活 -- 吃完午餐要來杯珍奶；跟朋友泡在咖啡店裡閒聊好幾個小時；吃東西一定要拍照上傳。我的朋友和家人都跟我說，他們都覺得我的Instagram帳號好像換了一個人似的。」

陸愛雲（Irene）說，「台灣最令我驚訝的一件事就是非常蓬勃的咖啡文化。說到亞洲，大家可能都會聯想到茶；當然台灣也有喝茶的文化，但我來之前完全沒有想到，台北的大街小巷，以及台灣的各個縣市，都充滿了咖啡店，便利商店也會賣咖啡，你很容易就可以買到一杯高品質的咖啡。不僅是咖啡的選擇很多，咖啡店的選擇也很多，無論是精品咖啡館，主題咖啡館、連鎖咖啡店，或是賣客製咖啡豆的地方，應有盡有。光是每天早上決定要去哪裡喝杯咖啡都很傷腦筋，更不要說在點咖啡的時候有多難了。」

史可婷 （Kristin）分享，「我從來沒有去過亞洲，在亞洲也沒有朋友，也沒學過中文。不過當我來到台灣，不出幾週的時間，我就已經覺得台灣像是我第二個家。過去一年半以來，我交到了很多好朋友，嘗試了各種新鮮的活動，比如在美國，我從來沒有在都市中健行過，但是在台北，我就去象山健行了三次，最近一次我還鼓起勇氣爬到那塊大石頭上拍照留念。」

艾斯科（Oscar）表示台灣人很迷棒球，每個看到他戴皇家隊帽子的台灣人，好像都想...
艾斯科（Oscar）表示台灣人很迷棒球，每個看到他戴皇家隊帽子的台灣人，好像都想聊棒球。圖／取自「美國在台協會AIT」臉書粉絲頁
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史可婷 （Kristin）表示鼓起勇氣爬到象山的大石頭上拍照留念，熱愛在台灣的生...
史可婷 （Kristin）表示鼓起勇氣爬到象山的大石頭上拍照留念，熱愛在台灣的生活。圖／取自「美國在台協會AIT」臉書粉絲頁
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AIT新任經濟組組長洪士杰（Jeff Horwitz）經常在台北慢跑，探索台北這...
AIT新任經濟組組長洪士杰（Jeff Horwitz）經常在台北慢跑，探索台北這座城市。圖／取自「美國在台協會AIT」臉書粉絲頁
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