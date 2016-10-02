血尿黃濁尿免驚 App拍照先幫檢測尿液

2016-10-02 13:11 中央社 台北2日電



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許多民眾上廁所時看到有血尿或尿液黃濁都會很擔心，北醫黑客松有團隊研發「優測」App，可幫助檢測尿液顏色並診斷，再提供觀察、多喝水、就醫等建議。

台北醫學大學首度與美國麻省理工學院遠距行動健康照護團隊共同舉辦黑客松競賽，以「健康物聯網」為主題，共有21隊參賽，今天舉行頒獎典禮。

由顧芳瑜、陳維、吳卓翰、蘇醒宇等人組成的團隊，研發「優測（Urogram)」App，只要拍照上傳尿液顏色，再回答幾個問題，App就會幫助初步診斷，並提供觀察、就醫等建議，獲選黑客松競賽第一名。

團隊成員陳維表示，有些泌尿道手術後的病人，發現自己尿液有異狀時會很緊張，不斷到門診詢問，增加門診負擔，因此研發這個App，幫民眾初步檢測。

團隊成員吳卓翰指出，系統內建6種尿液顏色和30種診斷建議，只要對著馬桶中間，拍下如廁後的尿液顏色和沖水後的顏色，方便系統比對，再搭配系統內建的決策系統，就能初步診斷並提供建議。

除了比對尿液顏色，團隊成員、台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師顧芳瑜指出，App也會根據尿液顏色詢問相關問題，例如是否為生理期前、是否少喝水、是否有吃維他命B或火龍果、是否頻尿、腰痛和年紀等問題，讓App更周詳地診斷。

顧芳瑜表示，App就像手機小型家庭醫生，先幫民眾初步診斷，可以減免不必要的門診，還可協助民眾對症就醫，避免民眾看錯科再轉診，錯失最佳的醫療時間，目前App還在測試中，未來可能會逐步擴充資料，如果測試效果不錯，也會考慮上架，方便更多民眾隨時和長期檢測。