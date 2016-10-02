親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
要聞
娛樂
社會
地方
國際
兩岸
財經
運動
生活
金獎白蘭氏燕窩

血尿黃濁尿免驚 App拍照先幫檢測尿液

2016-10-02 13:11中央社 台北2日電

許多民眾上廁所時看到有血尿或尿液黃濁都會很擔心，北醫黑客松有團隊研發「優測」App，可幫助檢測尿液顏色並診斷，再提供觀察、多喝水、就醫等建議。

台北醫學大學首度與美國麻省理工學院遠距行動健康照護團隊共同舉辦黑客松競賽，以「健康物聯網」為主題，共有21隊參賽，今天舉行頒獎典禮。

由顧芳瑜、陳維、吳卓翰、蘇醒宇等人組成的團隊，研發「優測（Urogram)」App，只要拍照上傳尿液顏色，再回答幾個問題，App就會幫助初步診斷，並提供觀察、就醫等建議，獲選黑客松競賽第一名。

團隊成員陳維表示，有些泌尿道手術後的病人，發現自己尿液有異狀時會很緊張，不斷到門診詢問，增加門診負擔，因此研發這個App，幫民眾初步檢測。

團隊成員吳卓翰指出，系統內建6種尿液顏色和30種診斷建議，只要對著馬桶中間，拍下如廁後的尿液顏色和沖水後的顏色，方便系統比對，再搭配系統內建的決策系統，就能初步診斷並提供建議。

除了比對尿液顏色，團隊成員、台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師顧芳瑜指出，App也會根據尿液顏色詢問相關問題，例如是否為生理期前、是否少喝水、是否有吃維他命B或火龍果、是否頻尿、腰痛和年紀等問題，讓App更周詳地診斷。

顧芳瑜表示，App就像手機小型家庭醫生，先幫民眾初步診斷，可以減免不必要的門診，還可協助民眾對症就醫，避免民眾看錯科再轉診，錯失最佳的醫療時間，目前App還在測試中，未來可能會逐步擴充資料，如果測試效果不錯，也會考慮上架，方便更多民眾隨時和長期檢測。

北醫血尿維他命

相關新聞

圖書該不該定價銷售？文化部：半年後有初步結論

2017-01-16 21:04

12星座怎麼選禮盒？大數據全都露

2017-01-16 20:24

鬼蝠魟沒人要遭分切 漁業署：已獲通報

2017-01-16 19:48

歲末家電汰舊換新 聰明選擇MIT

2017-01-16 19:48

日本服飾特展 故宮南院17日登場

2017-01-16 19:48

2萬瓶發財水 台北富邦銀行年後發

2017-01-16 19:28

A CUT無國界新菜 頂級鵝肝搭叉燒醬絕配

2017-01-16 19:27

春節消費旺季報到 百貨新春優惠齊發

2017-01-16 19:14

貓爪抓貼圖作者賺第一桶金 入Line名人堂

2017-01-16 19:02

新年好「鑽」 HEARTS ON FIRE圓夢價9萬有找

2017-01-16 18:59

咖啡、茶禮盒用生肖應景 雞年添喜氣

2017-01-16 18:52

年菜食品稽查6500件 僅1件標示不符

2017-01-16 18:49

遊覽車滅火器不合格？鳳凰：將澄清疑慮

2017-01-16 18:47

拯救男友送禮煩惱 Tiffany高人氣玫瑰金出列

2017-01-16 18:31

成大醫院斗六分院 送春聯年畫

2017-01-16 17:46

公務員去哪裡玩好？ 品保協會公布85條優質行程

2017-01-16 17:38

9位世界咖啡拉花冠軍齊聚台南 3分鐘比高下

2017-01-16 17:13

這五招教你判斷 是否攝入太多鹽分

2017-01-16 17:12

大掃除終結疼痛 暖身運動不可少

2017-01-16 17:06

史上最貴泡麵回歸 滿漢御品玫瑰金華麗亮相

2017-01-16 17:02

中原結合印韓俄 用書法賀年

2017-01-16 16:56

東坡肉搭紅酒 年夜飯葡萄酒就這樣選

2017-01-16 16:50

非歧視！ 胖子易得流感重症合併肺炎

2017-01-16 16:02

吃生魚片染寄生蟲 醫：台灣很少見

2017-01-16 15:40

年節飲食挑食材 健康不增重

2017-01-16 15:35

無薪假人數近1年半新低 全國 249人

2017-01-16 15:32

春節圍爐 義大皇家酒店推五星級外帶年菜

2017-01-16 15:07

泡湯消耗熱量 醫師：慢性病患者一次泡10分鐘

2017-01-16 15:06

小女生月經遲了6年 原來問題出在這…

2017-01-16 15:05

屆退校長朱元祥 預言私立大學「大限」！

2017-01-16 14:16

北市衛生局抽驗年節食品 不合格率低

2017-01-16 14:05

「炒飯」不得其門而入 輕熟女就醫發現沒陰道、子宮

2017-01-16 13:28

全台第一座歷史街區 鹽水老屋巷弄耐人尋味

2017-01-16 13:26

興航1667員工年前謀職 26家航空餐旅業供1400職缺

2017-01-16 12:51

阿拉斯加野生鮭魚流入市場？關務署：去年進口9萬公斤

2017-01-16 12:44

快時尚飽和？ H&M首度跨足東海岸

2017-01-16 12:42

復興航空員工轉職 就業媒合航空旅運業

2017-01-16 12:36

大象變身拳擊手！ 打沙包練身體就有東西吃

2017-01-16 12:36

南瑤宮搶頭香獎8888元太夯 今年提供女性保障名額

2017-01-16 12:36
看更多

熱門文章

蓋鐵道像生小孩 高架、地下化營運成本被忽略

2017-01-15 23:49

北美鮭魚也感染「絛蟲」 專家：減少吃生食

2017-01-16 11:19

吳德榮：周五有超強冷氣團 低溫可能下探10度

2017-01-16 10:01

高麗菜量多價崩 天蕉年中告急恐成翻版

2017-01-15 23:01

「炒飯」不得其門而入 輕熟女就醫發現沒陰道、子宮

2017-01-16 13:28

濕冷夜怎麼睡才會暖？ 「三明治蓋被」一覺到天明

2017-01-16 11:10

9位世界咖啡拉花冠軍齊聚台南 3分鐘比高下

2017-01-16 17:13

提倡婚姻平權 新郎新娘同穿「鳳冠霞帔」完婚

2017-01-15 22:34

靠這門手藝 這家70歲老相館挺過數位風暴

2017-01-15 23:14

縣市首長猛開軌道支票 5000億全民買單？

2017-01-15 23:02

台灣人對岸就業難回頭 專家：陸勞基法較有保障

2017-01-16 09:13

合歡山飄雪 盼雪遊客興奮

2017-01-16 08:13

屆退校長朱元祥 預言私立大學「大限」！

2017-01-16 14:16

尾牙抽中APPLE 7 看到獎品後卻讓他笑不出來

2017-01-16 11:55

鐵路立體化不斷 怎把關？交通部：Q1將修審查要點

2017-01-15 23:03

全台第一座歷史街區 鹽水老屋巷弄耐人尋味

2017-01-16 13:26

太陽馬戲與卡麥隆首度攜手 阿凡達前傳7月登巨蛋

2017-01-15 22:43

北美鮭魚有絛蟲 北市衛生局：生食風險高

2017-01-16 12:27

進劇場切記開手機 阿凡達前傳 創太陽4紀錄

2017-01-15 22:48

小女生月經遲了6年 原來問題出在這…

2017-01-16 15:05

史上最貴泡麵回歸 滿漢御品玫瑰金華麗亮相

2017-01-16 17:02

比阿凡達更阿凡達！阿凡達前傳 少年救國奇幻史詩

2017-01-15 22:44

吃生魚片染寄生蟲 醫：台灣很少見

2017-01-16 15:40

泡湯消耗熱量 醫師：慢性病患者一次泡10分鐘

2017-01-16 15:06

興航1667員工年前謀職 26家航空餐旅業供1400職缺

2017-01-16 12:51

南瑤宮搶頭香獎8888元太夯 今年提供女性保障名額

2017-01-16 12:36

周二起暫時回暖 全台各地溫度回升至20度以上

2017-01-16 09:38

北市國中小400學生腹瀉 午餐檢出超量仙人掌桿菌

2017-01-16 09:55

玉山清晨下雪了 16年來最晚初雪

2017-01-16 08:06

清大首創天文物理組 想念天文不用等到研究所

2017-01-16 12:32

睡不好比睡不飽還傷身 冬季睡眠恐混亂

2017-01-16 11:00

年輕人海外求職 專家：先要有專業

2017-01-16 09:13

阿拉斯加鮭疑染絛蟲 漁業署：有無進口要問國貿局

2017-01-16 10:31

阿拉斯加野生鮭魚流入市場？關務署：去年進口9萬公斤

2017-01-16 12:44

有職業駕照開Uber就合法？ 交通部：是假的

2017-01-16 11:20

韓女來台遭性侵 觀光局：這是個案 但嚴厲譴責

2017-01-16 11:52

鬼蝠魟沒人要遭分切 漁業署：已獲通報

2017-01-16 19:48

清大首開物理系天文組 念天文不用等到研究所

2017-01-16 11:48

20日冷氣團到 北台灣探11度

2017-01-16 08:43

貓爪抓貼圖作者賺第一桶金 入Line名人堂

2017-01-16 19:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

加入討論相關新聞Top