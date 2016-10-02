秋蟹正肥美 哪些人不適合吃

2016-10-02 12:38 聯合報 記者邱瓊平╱即時報導



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秋蟹正肥美，多家飯店也推螃蟹季活動。記者邱瓊平／攝影 分享 facebook

又到了菊黃蟹肥的秋天，螃蟹含有豐富的蛋白質及微量元素，是國人愛吃的美味佳餚，多家飯店也主打螃蟹季活動，吸引饕客嘗鮮。

不過台北市聯合醫院忠孝院區營養師洪若樸提醒，秋天雖然是吃蟹的好季節，且螃蟹可補充人體必需的各種微量元素，但蟹要蒸熟煮透、現蒸現吃，且孕婦、肝病患者、腎功能不全者、脾胃虛寒者、過敏體質與高血壓、高血脂、糖尿病及消化道疾病患者最好避免食用。

洪若樸表示，由於蟹以腐物為食，蟹的體表、鰓及胃腸道中布滿各類細菌和汙泥，民眾購買螃蟹回家後，必須將蟹洗刷乾淨與蒸煮，若生吃醉蟹或醃蟹，可能把蟹體內的病菌或寄生蟲吃到肚子，引發身體不適。

此外，洪若樸也說，新鮮活蟹的外殼呈青黑色，有光澤，臍部飽滿，腹部白潔；死蟹外殼呈黃色、蟹腳軟，翻正困難。螃蟹死後僵硬期和自溶期縮短，促使蟹體內的細菌迅速繁殖擴散到蟹肉中，若不新鮮易造成嘔吐、腹痛、腹瀉。

她也提醒不適合吃蟹者，盡量避免食用，不適宜品蟹者如下：

1、孕婦：蟹具活血化瘀的功效，有可能導致流產。中醫認為，蟹爪能催生，因此孕婦或有習慣性流產者慎食。

2、肝病患者：肝臟不好者，不論是急性或慢性肝病，為減輕肝臟代謝上的負擔，給肝臟有更多的養精蓄銳的機會、預防肝性腦病變的發生，對富含蛋白質和氨基酸成分的螃蟹應少食或不食。

3、腎功能不全者：不論是由何種原因引起的腎功能不全的人，當攝入蛋白質後，都可能使腎臟負荷加重，所以對腎功能不全者來說，只能嘗嘗味道。

4、高血壓、高血脂、糖尿病及消化道疾病患者：蟹黃或蟹膏的膽固醇含量很高，患有高血壓、心臟病、動脈硬化的人不宜多吃。糖尿病患者及腎病患者往往血壓偏高，不宜多吃大閘蟹。膽囊炎、胰腺炎、膽息肉、膽結石、胃炎、十二指腸潰瘍等慢性消化道疾病的患者也應少食或不食，以免加重病情。

5、過敏體質者：蟹性寒且帶濕毒，為發物，皮膚病患者不宜吃。對食蟹既往有過敏史的，或既往有蕁麻疹、過敏性哮喘、過敏性皮炎等過敏性疾病的患者，還是不吃為妙。

6、腹瀉、胃痛、感冒發燒者：由於蟹難消化，腹瀉、胃痛、感冒發燒的人不宜進食，以免加劇病情。體質虛寒的人，如經常手足冷冰、容易頭暈、體倦者，最好還是別吃，以免引起身體不適。

7、痛風患者忌食蟹，若同時飲啤酒，易誘發膽結石、腎結石等。

8、老人消化功能差減食螃蟹。