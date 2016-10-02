大學實驗課做到晚上 教授無奈當「服務業」在上

2016-10-02 12:24 聯合報 記者鄭語謙╱即時報導



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台、成、清、交等頂大都傳出有教授實驗課缺席，卻照算授課時數。但大學教授表示，實驗課時數長，能算的學分少，教師要拼研究、教學、升等，幾乎把實驗課當成「服務」在做。清大教授戴明鳳坦言，國內大學只關心發展研究，不願把人力投注在基礎實驗上，是造成教師實驗課缺席的原因。

清大教授戴明鳳是校內出了名的嚴格教師，接受專訪時表示，這學期她接下實驗中心主任，但大部分的實驗課，時數長，學分少，下午1點上課，傍晚6、7點走出教室是常態；更早以前，實驗設備差，凌晨1點才走得出教室的紀錄也不罕見。一般還在拼升等的教授一帶實驗課，等於整個下午都泡湯，幾乎沒有老師願意接，就算找博士擔任講師，因薪水不高，也沒人想接。

戴明鳳表示，教授親自帶實驗，要求通常較高，才能促進學生更重視基礎研究，從做實驗、寫報告、儀器操作，到上台簡報，都是嚴謹的基礎訓練，沒做好，未來發展研究也難做好，和其他課程只要讀好書不同。但國內大學風氣，只鼓勵大學老師專心研究，教授自然分身乏術。

清大教務長戴念華表示，學校實驗課理想上都應該要由教授來帶，但學分數少，時數多，通常一個學分卻要上到4個小時，現在教授要顧研究、升等，帶實驗的教師往往都是「犧牲奉獻」型，要全部都由教授來帶確實比較難。但學校仍要求教師盡量到場，或是上課前先講解後，再交由助教帶領。

交大教務處綜合組長張漢卿也表示，學校規定教授、副教授、講師的授課時數至少要滿8、9、10個小時，若因實驗課時間長，如找助教帶領，會「適當」算授課鐘點給老師，尊重教師，「否則都要求老師上滿上好，根本沒人要接。」