大學實驗課是教授的營養學分？ 學生：整學期沒見老師

2016-10-02 12:11 聯合報 記者鄭語謙╱即時報導



WhatsApp



實驗課是大學教授的「爽課」？臉書專業「靠北清大」一名大一新生發文，點名物理系教授戴明鳳在普通物理實驗課時缺席，把上課工作交給助教；但除了清大，包含台、成、交大各頂大大學實驗課都有教授「缺席」。有學生質疑，整學期「連教授一根毛都沒見過」，質疑「實驗課難道是教授的營養學分？」

根據清大校內規定，教授授課時數每周至少要滿8小時，其中實驗課必須上4小時，才只算1學分。

一名清華大學新生在「靠北清大」匿名發文：「普物實驗課的時候整堂課都沒有看到戴明鳳教授，所以現在教授不用上課，只交給助教是合理的嗎？就算要訓練助教，也應該出現一下看看大家在幹嘛吧！請問有沒有實驗課教授上課不明原因缺席的八卦？」

發文引來戴明鳳親自回覆：「抱歉今天沒能讓您點到名，自下星期一起一定每週一下午不到您們做完實驗前，我都一定會讓您隨時點到名，隨時於上課時能在普物實驗室中看我本尊喔」。不少學長姐看了紛留言：「菜逼八，不了解狀況是不會先問喔」、「看到鳳姐你大概八點才能下課」、「過幾個禮拜你就知道，她沒出現一定是你上輩子有做好事」。

戴明鳳受訪表示，那天沒出席課堂，是因到宜蘭替宜蘭大學生上普物課，進行學術交流，故不在，但第一、第二堂課她都有到，可能是說明不清楚。她說，學校包含實驗室、到馬來西亞進行招生的科學研習活動都是她負責，她認為「實驗課理應由教授親自教授，但大部分的實驗課時間長，學分數少，一上課整個下午都泡湯，有兼行政職的教授也很難為。」

其他頂大也有相同狀況，台大有學生私下指出，根據台大規定，教授每周要上8小時課程，有不少老師將普物實驗1.5個學分納入，但整學期神龍不見尾，都是助教在帶，連教授都沒見過，質疑老師根本浮報濫用實驗課當做授課時數。

台大社會所碩士生曾稚驊就擔任過助教，他說，大一在工學院上課的時候，實驗課幾乎沒看過教授，一學期10堂課都是助教在帶，此外包含改作業，報告習題也是，有的教授多半「路過巡堂」就離開。