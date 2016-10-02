慈濟50年慈悲為懷濟世為志

2016-10-02 12:10 聯合報 記者高凌雲╱即時報導



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2016年慈濟創立50周年，證嚴法師帶領全球慈濟人，秉持慈悲為懷，濟世為志精神，持續廣行菩薩道，深耕慈善事，慈濟教育志業執行長蔡炳坤說，感恩全球各團體、各組織、各宗門對慈濟的協助，成就菩薩志業。慈濟大學校長王本榮以現代科學角度分享，驗證佛法隨著時間、空間演變流轉，仍不變地持續落實在人與人之間。

蔡炳坤表示，慈濟本著菩薩道的高度，慈濟宗門廣行到慈善良能深化，作為三大軸心，半世紀以來，慈濟呈現佛法在現代社會的具體展現。

今年慈濟50周年，證嚴法師以「大愛之道廣披寰宇，長情之路古往今來」為宗門的主軸。大愛之道廣披寰宇說明空間的普遍性。長情之路古往今來表達出時間的永恆性。蔡炳坤說，慈濟人在時、空的交會中，走入人群，不分國家、種族、地域及宗教信仰，無私無我的付出，說明了人與人之間是無差別的平等性，這也是慈濟宗門廣行全球的註解。

王本榮表示，佛法在時間與空間的推演中，看到真空妙有、緣起性空，色不異空、空不異色的意涵，呈現了物質有成住壞空、意識有生住異滅、生命有生老病死的演變。

他說，慈濟的慈善的因緣，從1966年迄今，從不停歇。本著尊重生命、肯定人性的核心價值，從慈善志業，進而推動醫療、教育、人文的四大志業。再由慈善深化為國際賑災，醫療深入骨髓捐贈，教育引導社區志工，人文志業開展出環境保護，這八項重要的任務與使命，不僅是一生無量、無量從一生，更是燈燈相續、光光相入，彼此相融、互攝。其中，無語良師的精神，更是科學與佛教融會。從無怨無悔無無明裡，展現從實踐中體悟心胸寬闊的意境，謝天謝地謝謝您中，表達感恩天地萬物之心。