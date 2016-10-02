閹雞文化漸失傳 女孩尋根要當閹雞師

2016-10-02 12:00 聯合報 記者洪欣慈╱即時報導



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「我想找出一套屬於自己的閹雞手法，傳承阿公的閹雞技術！」「閹雞」是台灣逐漸消逝的技術與文化，3位女孩徐筠茹、徐珮瑄及徐孟琪，今年夏天踏上「閹雞尋根之旅」，拜訪了在新竹、屏東各地的閹雞師傅，其中徐筠茹有感過程中少見女性師傅，下定決心考取證書，目標成為台灣少見的女性閹雞師。

閹雞俗稱熟雞、扇雞（騸雞）、太監雞等，通過技術摘除公雞睾丸，雞隻會成長得更快速、肉質更好，除一般食用，神明祭典時也多選擇閹雞。閹雞是一門傳統、專精的技術，但現在已愈來愈少人學習，接近失傳。

徐筠如、徐珮瑄及徐孟琪的阿公是台灣所剩不多的閹雞師傅，也是花蓮唯一的一位，3個女孩從小聽著阿公訴說以前騎著野狼125，到花蓮各地閹雞的故事，因而萌生想要了解閹雞文化的念頭。

今年夏天，3人藉由教育部青年署「青年壯遊臺灣－尋找感動地圖實踐計畫」機會，踏上閹雞尋根之旅，拜訪了新竹、苗栗、屏東等地的4位閹雞師父，還前往苗栗玉清宮參加「大雞比賽」，看參賽者帶來一籠籠的閹雞，為了在比賽中求勝。不僅對閹雞技術有更多認識，也看到了閹雞師傅對文化傳承的責任心及堅持。

3人曾探訪已從事閹雞事業近50年的張姓師傅，張師傅向她們說，「只要我還有體力，就不會輕易放棄閹雞師傅的身份。」另位「閹雞達人」蔡玉清則分享，他總是傾囊相授把多年經驗分享給有需要人，「我做的是文化，文化要有根，根就是前輩們教我們的事」，盼將文化永久傳承下去。

「感動地圖給了我們一個好的起步機會，去爬梳阿公的閹雞人生。」徐筠茹說，走訪過程中，看到老中青不同年齡層的閹雞師，但還沒有碰到女性閹雞師，因此她已經開始在屏東竹田閹禽推廣中心上課，練習閹雞技術，9月初已經通過初階考試、拿到證書，將朝中階和高階前進。