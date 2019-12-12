氣候變遷績效 台灣倒數第三

德國看守等環團公布今年氣候變遷績效指標，台灣倒數第三名。圖為台中火力發電廠。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

由「德國看守」等環保團體每年評比的「氣候變遷績效指標（ＣＣＰＩ）」報告十日發布，台灣在六十一個評比國家中排名五十九，只贏過沙烏地阿拉伯和美國，倒數第三名是歷來最差，且過去幾年排名愈來愈退步。

這份在西班牙馬德里聯合國氣候會議場邊發布的「二○二○年氣候變遷績效指標」報告，依據四大指標評比，分別是溫室氣體排放（百分之四十）、再生能源發展（百分之廿）、能源使用（百分之廿）與氣候政策（百分之廿）。前三項評比資料來自二○一七年的統計數據，最後一項則是各國智庫和專家的主觀認定。

分享 facebook 台灣在溫室氣體排放表現最差，排名六十名是倒數第二，再生能源發展排名五十九名，能源使用五十四名，氣候政策排名四十名。和過去幾年相比，台灣排名愈來愈落後。前年台灣排名倒數第七，去年排倒數第五，今年則是倒數第三。

澳洲、沙烏地阿拉伯與美國在二氧化碳排放和再生能源發展表現，都被評為非常差。這三國受到煤炭和石油業遊說影響嚴重，幾乎沒有提出嚴謹的氣候政策。

ＣＣＰＩ作者之一的德國看守研究員哈根表示：「氣候變遷績效指標顯示，全球在碳排放趨勢上有所改變，包括煤炭消耗減少。然而，數個大國依然持續抗拒這個趨勢，尤其是美國。我們看到阻止全球二氧化碳排放上升的契機，不過這要看中國大陸未來發展以及美國明年大選結果。這兩個國家在十字路口上」。

全球最大碳排放國中國大陸排名卅，比去年的卅三名進步，過去幾年大陸再生能源比率成長，氣候政策也相對受到肯定，但在溫室氣體排放和能源使用上表現不佳。印度因人均溫室氣體排放和人均能源使用等數據相對較低，又提出積極減碳政策，排名衝上第九，比去年進步兩名。

對於台灣在全球氣候變遷績效指標成績「吊車尾」，環保署表示，對這樣的結果不能接受，也是明顯不公平。環保署環管處副處長黃偉鳴說，這指標對於像我國這種仰賴能源進口、能源轉型的國家來說並不公平。