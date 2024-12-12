快訊

台灣寶可夢中心推日本超夯「馬賽克」新品！祭排隊規則 網：又要被搶翻了

天冷睡覺棉被怎麼蓋最暖？睡前鋪棉被「4招」放大蓄熱效果

獨／台中紅白單案大辦涉瀆職警 涉案警群組炮轟「1事」是禍首

聽新聞
0:00 / 0:00

寫冠軍明信片給中華隊！抽5幸運民眾與12強球星合影

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政公司今年12月18日至明年1月24日發起「明信片×TEAM TAIWAN」活動，民眾購買冠軍明信片後，可郵寄給TEAM TAIWAN活動小組。圖／中華郵政提供
中華郵政公司今年12月18日至明年1月24日發起「明信片×TEAM TAIWAN」活動，民眾購買冠軍明信片後，可郵寄給TEAM TAIWAN活動小組。圖／中華郵政提供

中華隊在2024年世界棒球12強賽以堅韌鬥志勇奪冠軍，寫下台灣棒球史上新篇章，中華郵政公司今年12月18日至明年1月24日發起「明信片×TEAM TAIWAN」活動，民眾購買冠軍明信片後，可郵寄給TEAM TAIWAN活動小組，活動結束後將轉交給中華隊留作紀念。

為記錄中華隊於2024年世界棒球12強賽，以堅韌鬥志勇奪冠軍的光榮時刻，並留下感動瞬間，中華郵政公司今年12月18日至明年1月24日發起「明信片×TEAM TAIWAN」活動。

民眾可於各地郵局、郵政博物館或「i集郵」電子商城購買「TEAM TAIWAN冠軍明信片」，每張售價10元，寫下最溫暖的祝福與感謝，並郵寄至「100900台北北門郵局第100號信箱 明信片×TEAM TAIWAN活動小組收」，明信片將於活動結束後轉交中華隊留作紀念。

此外，民眾於12月18日至12月31日（以郵戳為憑）寄出的明信片，還可參加抽獎活動，中華郵政公司將於明年1月10日在律師見證下抽出15名幸運得主，可獲得限量「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」，其中5名有機會在1月22日「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮與到場球星合影，得獎名單於明年1月15日公告在中華郵政全球資訊網，活動詳情請至官網查詢。

中華郵政公司今年12月18日至明年1月24日發起「明信片×TEAM TAIWAN」活動，民眾購買冠軍明信片後，可郵寄給TEAM TAIWAN活動小組。圖／中華郵政提供
中華郵政公司今年12月18日至明年1月24日發起「明信片×TEAM TAIWAN」活動，民眾購買冠軍明信片後，可郵寄給TEAM TAIWAN活動小組。圖／中華郵政提供
中華郵政公司今年12月18日至明年1月24日發起「明信片×TEAM TAIWAN」活動，民眾購買冠軍明信片後，可郵寄給TEAM TAIWAN活動小組。圖／中華郵政提供
中華郵政公司今年12月18日至明年1月24日發起「明信片×TEAM TAIWAN」活動，民眾購買冠軍明信片後，可郵寄給TEAM TAIWAN活動小組。圖／中華郵政提供

世界棒球12強

延伸閱讀

新聞中的公民與社會／中華隊12強奪冠全民歡騰 國族身份認同怎入題？

經典賽／蔡其昌談大名單：陳傑憲有使命感、暫不邀請2大MLB球星

經典賽／中華隊35人名單出爐 是否有兩大MLB球星曾總語帶保留

影／拆彈專家江國豪光榮回雲林...憶當年球破了還在打 認可徐磊比他當年強

相關新聞

寫冠軍明信片給中華隊！抽5幸運民眾與12強球星合影

中華隊在2024年世界棒球12強賽以堅韌鬥志勇奪冠軍，寫下台灣棒球史上新篇章，中華郵政公司今年12月18日至明年1月24...

12強賽／歲末彰化永靖謝平安 冠軍賽霸氣關門林凱威將到場

2024永靖謝平安家年華預定這個周休二日舉辦，世界12強棒球冠軍賽為我國棒球隊霸氣關門的味全龍球星林凱威14日將到場，當...

12強賽／日本母校掛紅布條恭喜奪冠 陳傑憲：有理由去玩了

陳傑憲在世界12強棒球賽幫助中華隊擊敗日本奪冠，陳傑憲高中母校「日本岡山縣共生高等學校」也貼出紅布條祝賀。 經典賽國手吳念庭和陳傑憲都畢業於該所學校，吳念庭近日到日本玩，今天在個人IG限動分享母

影／12強英雄張政禹光榮返花蓮 談經典賽若徵召義不容辭

在世界棒球12強賽表現傑出的張政禹也是花蓮人，今天回到阿嬤老家玉里鎮松浦里，與部落鄉親歡聚，鎮長龔文俊前往貼紅榜。談到經...

12強賽／行程滿檔兒子有點寂寞 潘傑楷全台當一日生活圈跑通告

中華隊稱霸世界12強棒球賽，冠軍國手們行程滿檔，潘傑楷這幾天曝光度超高，原本應該是休賽季的時間被活動塞滿，他也坦言兒子苡...

12強賽／奪冠瞬間和陳冠宇是分開哭 郭俊麟：吼～怎麼哭那麼嚴重

陳冠宇、郭俊麟這對好朋友，透過世界12強棒球賽重溫感情，兩人在奪冠瞬間都淚流滿面，陳冠宇哭得皺巴巴的表情甚至留下截圖，郭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。