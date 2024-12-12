寫冠軍明信片給中華隊！抽5幸運民眾與12強球星合影

中華隊在2024年世界棒球12強賽以堅韌鬥志勇奪冠軍，寫下台灣棒球史上新篇章，中華郵政公司今年12月18日至明年1月24日發起「明信片×TEAM TAIWAN」活動，民眾購買冠軍明信片後，可郵寄給TEAM TAIWAN活動小組，活動結束後將轉交給中華隊留作紀念。

為記錄中華隊於2024年世界棒球12強賽，以堅韌鬥志勇奪冠軍的光榮時刻，並留下感動瞬間，中華郵政公司今年12月18日至明年1月24日發起「明信片×TEAM TAIWAN」活動。

民眾可於各地郵局、郵政博物館或「i集郵」電子商城購買「TEAM TAIWAN冠軍明信片」，每張售價10元，寫下最溫暖的祝福與感謝，並郵寄至「100900台北北門郵局第100號信箱 明信片×TEAM TAIWAN活動小組收」，明信片將於活動結束後轉交中華隊留作紀念。