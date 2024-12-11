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12強賽／歲末彰化永靖謝平安 冠軍賽霸氣關門林凱威將到場

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉「謝平安家年華」邁入第六年，氣氛歡樂。圖／頂新和德文教基金會提供
彰化縣永靖鄉「謝平安家年華」邁入第六年，氣氛歡樂。圖／頂新和德文教基金會提供

2024永靖謝平安家年華預定這個周休二日舉辦，世界12強棒球冠軍賽為我國棒球隊霸氣關門的味全龍球星林凱威14日將到場，當天參加的民眾加入指定Line官方帳號好友，可領取限量「台灣好棒！龍來永靖謝平安冠軍帽」。

永靖鄉公所、永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園主辦「永靖謝平安家年華」，本周六（14日）登場，當天封街千人搓湯圓，因採事前報名已額滿，「千人搓湯圓Ｘ梅花平安宴」將席開300桌以上，可望創歷年新高。

頂新和德文教基金會邀請味全龍將張家浩、王維中、林凱威、張政禹和小龍女李多慧、林襄、琪琪，14日下午1點，基金會將在成美文化園廣場舉辦「台灣好棒！龍來永靖謝平安冠軍帽限量送」，只要加入永靖共好協會、成美文化園與及頂新和德文教基金會這3個官方帳號Line 好友，有機會免費領取限量12強世界冠軍紀念帽，彰化縣民參觀成美文化園則享半價優惠。

14日白天除了千人搓湯圓Ｘ梅花平安宴，永靖24村各角頭宮廟神尊駐駕永安宮，舞台區有鄉內各國小、演藝團體表演才藝，散策市集分為午市、晚市，晚上明華園將演出酬神戲「青蟬」。15日24村宮廟神尊集體出巡，繞境祭祀祈福。

永靖鄉共好協會理事長陳雍讓說，謝平安是農業社會歲末秋收舉辦的酬神儀式，答謝神明一年來的庇佑，頂新和德文教基金會創辦人魏應充2019年起促成地方人士恢復這項傳統，今年邁入第六年。

世界棒球12強

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