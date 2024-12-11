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影／12強英雄張政禹光榮返花蓮 談經典賽若徵召義不容辭

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣玉里鎮長龔文俊，贈送在地的蜜香紅茶給張政禹（左）及張的舅公張文榮頭目。記者王燕華／攝影
花蓮縣玉里鎮長龔文俊，贈送在地的蜜香紅茶給張政禹（左）及張的舅公張文榮頭目。記者王燕華／攝影

世界棒球12強賽表現傑出的張政禹也是花蓮人，今天回到阿嬤老家玉里鎮松浦里，與部落鄉親歡聚，鎮長龔文俊前往貼紅榜。談到經典賽資格賽，張政禹說，很珍惜為台灣比賽的機會，只要國家徵召一定義不容辭。

張政禹的舅公是松浦里滿自然部落頭目張文榮，雖然張政禹從小在屏東長大，但每年部落豐年祭，家人都會回到玉里與族人一同歡慶。

12強賽前不被看好的張政禹，在賽事期間扛起三壘防守大任，行雲流水的守備屢屢讓台灣球迷熱血沸騰，關鍵時刻打擊也有重要貢獻，今天光榮返鄉，鎮長龔文俊、縣議員林玉芬、鎮民代表謝德川、秀吉.撒夫洛及多位鄉親都到場恭賀。

「很開心可以分享這個榮耀」張政禹很懂得感恩，他說，自己是阿美族人，從小就接受原民會的幫助，「沒有以前的幫助就沒有現在的我」，利用休賽季與家人回到部落，「我是這裡出生的孩子，想讓外界知道有松浦這個地方」。

玉里鎮松浦里是阿美族聚落，體育人才輩出，台灣最速男楊俊瀚、田徑好手謝喜恩都來自松浦。鎮長龔文俊說，張政禹有著松浦的血統，為國爭光也為玉里爭氣，更讓松浦里名氣響亮。

除了贏得世界第一，張政禹的兒子出生，可說「雙喜臨門」。他甜滋滋地分享，覺得兒子「帶福氣來」，兒子出生後家庭變得很歡樂，也讓他多了一分責任感，「老婆是我的依靠，兒子是我前進的動力」。

談到經典賽資格賽，張政禹說，自己從小就沒有中華隊的資格，很珍惜能為台灣比賽的機會，只要有徵召，他一定義不容辭參加。

張政禹感性地說，12強前沒人看好他們，但每個隊員都選擇相信自己，才有今天這個成績。他認為，不管讀書或運動，做任何事都不要半途而廢，更不要一開始就否定自己，只要堅持到底，全力以赴，相信自己一定可以做得到。

張政禹（中）與父親（左起）、阿嬤、媽媽回到花蓮玉里鎮松浦部落老家，探視舅公張文榮（右）及族人。記者王燕華／攝影
張政禹（中）與父親（左起）、阿嬤、媽媽回到花蓮玉里鎮松浦部落老家，探視舅公張文榮（右）及族人。記者王燕華／攝影

張政禹（右二）與家人回到阿嬤的故鄉花蓮玉里鎮松浦部落，鎮長龔文俊（左三）、縣議員林玉芬（右三）等人前往祝賀。記者王燕華／攝影
張政禹（右二）與家人回到阿嬤的故鄉花蓮玉里鎮松浦部落，鎮長龔文俊（左三）、縣議員林玉芬（右三）等人前往祝賀。記者王燕華／攝影

世界棒球12強 張政禹

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