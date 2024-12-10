12強賽／行程滿檔兒子有點寂寞 潘傑楷全台當一日生活圈跑通告

中華隊稱霸世界12強棒球賽，冠軍國手們行程滿檔，潘傑楷這幾天曝光度超高，原本應該是休賽季的時間被活動塞滿，他也坦言兒子苡碩感覺有點寂寞，所以有時間就會盡量陪他，這段時間都是把台北、台南當一日生活圈在跑。

中職賽季結束後，到明年春訓開始前，對職棒選手來說是一年內僅有可以和家人長期相處的長假，今年因12強冠軍帶來的全台棒球熱，冠軍班底行程滿檔，潘傑楷也還在消化這些通告中。

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊球員郭俊麟（後右）下午在台北出席兆豐銀行「夢寐以球」迷你棒球公益捐贈記者會，與新竹市西門國小棒球隊球員開心合影。中央社

兒子苡碩是否感受到奪冠前後的差異？潘傑楷提到，現在會很常碰到路人想要合照，老婆會問兒子會不會覺得很奇怪，也會耐心和他解釋「是因為把拔拿冠軍。」

他坦言，正常來說，這段時間就是要回歸家庭，現在活動較多也有點不習慣，加上女兒剛出生，更需要自己幫忙分攤，自己都是當天來回，「盡量有時間就要回去，等一下也要去趕高鐵。」苡碩其實也參與了高雄夢時代的遊行，大方與民眾揮手打招呼，潘傑楷也笑說：「本來想說他會害羞，看起來滿適應，他可能有那種想要當明星的特質。」