12強賽／再戰WBC資格賽 潘傑楷、郭俊麟點出各自難處

世界12強棒球賽落幕，下一戰就是世界棒球經典賽資格賽，明天將召開第一次中華隊選訓會議，郭俊麟、潘傑楷今天出席活動被問到意願，都認為有難處，郭俊麟自認已經不像年輕人可以主宰賽場，潘傑楷則有傷勢在身。

中華隊稱霸12強賽，冠軍國手活動滿檔，統一獅隊代表郭俊麟、潘傑楷今天出席兆豐銀行「夢寐以球迷你棒球公益捐贈記者會」，與小選手互動，鼓勵他們未來也能為國爭光。

兩人在記者會後被問到參戰經典賽資格賽的意願，潘傑楷坦言：「如果有，當然想參加，但我應該不在名單裡。」他指出手還有傷，目前還是有疼痛的狀態，「如果要去打，可能會對球隊造成負擔。」

郭俊麟則在聽聞經典賽資格賽的提問時已經先自行「fade out」，以為這題不關自己的事，再度被提醒輪到他回答時還一時恍神，「什麼比賽？在什麼時候？」他自認國際賽再選到自己的機率很低，「自己知道沒辦法像年輕人可以主宰局面，看這次比賽就知道，投兩場而已，一場還是吃局數，這次結束還是專注在明年球季為主。」至於接下來的國際賽，他說：「交給學弟他們去主宰就好。」