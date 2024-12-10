快訊

國在山河廢——營建廢棄物濫倒 台61線成犯罪公路

北韓上百特工援俄任務曝光 行前惡補俄語、作戰經歷「禁談外國新聞」

台中23警察集體涉貪挨批「警紀敗壞」 市長盧秀燕說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／再戰WBC資格賽 潘傑楷、郭俊麟點出各自難處

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
潘傑楷、郭俊麟出席兆豐銀行「夢寐以球迷你棒球公益捐贈記者會」。圖／勁力行銷提供
潘傑楷、郭俊麟出席兆豐銀行「夢寐以球迷你棒球公益捐贈記者會」。圖／勁力行銷提供

世界12強棒球賽落幕，下一戰就是世界棒球經典賽資格賽，明天將召開第一次中華隊選訓會議，郭俊麟、潘傑楷今天出席活動被問到意願，都認為有難處，郭俊麟自認已經不像年輕人可以主宰賽場，潘傑楷則有傷勢在身。

中華隊稱霸12強賽，冠軍國手活動滿檔，統一獅隊代表郭俊麟、潘傑楷今天出席兆豐銀行「夢寐以球迷你棒球公益捐贈記者會」，與小選手互動，鼓勵他們未來也能為國爭光。

兩人在記者會後被問到參戰經典賽資格賽的意願，潘傑楷坦言：「如果有，當然想參加，但我應該不在名單裡。」他指出手還有傷，目前還是有疼痛的狀態，「如果要去打，可能會對球隊造成負擔。」

郭俊麟則在聽聞經典賽資格賽的提問時已經先自行「fade out」，以為這題不關自己的事，再度被提醒輪到他回答時還一時恍神，「什麼比賽？在什麼時候？」他自認國際賽再選到自己的機率很低，「自己知道沒辦法像年輕人可以主宰局面，看這次比賽就知道，投兩場而已，一場還是吃局數，這次結束還是專注在明年球季為主。」至於接下來的國際賽，他說：「交給學弟他們去主宰就好。」

世界棒球12強

延伸閱讀

中職／「仲諒每次都說他們贏」 兆豐董事長喊話獅隊兩國手：不要再輸中信

中職／王牌出走、守護神也可能離開 統一獅要「投」痛了！

12強賽／郭俊麟今新竹舉辦英雄面會 有粉絲清晨就卡位

12強賽奪冠…郭俊麟見面會 12月6日下午兩點新竹市府大禮堂登場

相關新聞

12強賽／再戰WBC資格賽 潘傑楷、郭俊麟點出各自難處

世界12強棒球賽落幕，下一戰就是世界棒球經典賽資格賽，明天將召開第一次中華隊選訓會議，郭俊麟、潘傑楷今天出席活動被問到意...

12強賽／中職是否在林家正選項中？經紀公司談動向「目前還不明確」

中華隊稱霸世界12強棒球賽，也打出多位一夕爆紅的台灣英雄，主戰捕手林家正目前聲量極高，外界關心他的下一步動向，所屬經紀公...

12強賽／奪冠瞬間和陳冠宇是分開哭 郭俊麟：吼～怎麼哭那麼嚴重

陳冠宇、郭俊麟這對好朋友，透過世界12強棒球賽重溫感情，兩人在奪冠瞬間都淚流滿面，陳冠宇哭得皺巴巴的表情甚至留下截圖，郭...

12強賽／行程滿檔兒子有點寂寞 潘傑楷全台當一日生活圈跑通告

中華隊稱霸世界12強棒球賽，冠軍國手們行程滿檔，潘傑楷這幾天曝光度超高，原本應該是休賽季的時間被活動塞滿，他也坦言兒子苡...

球迷看過來！ 12強球員相卡機在這 太夯單日營業額破萬

「耶，我拿到林家正了！」屏東市演藝廳讀者城市閱讀文創館近日擺設一台「十二強棒球賽球員相卡機」，吸引球迷搶著蒐集，50元銅...

影／高雄跨年啟航 棒球英雄張政禹、陳柏清將現身晚會

2024年進入倒數計時，即將迎來2025年。今天下午高雄市副市長李懷仁化身船長掌舵，會同12強棒球英雄張政禹、陳柏清及藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。