12強賽／中職是否在林家正選項中？經紀公司談動向「目前還不明確」

中華隊稱霸世界12強棒球賽，也打出多位一夕爆紅的台灣英雄，主戰捕手林家正目前聲量極高，外界關心他的下一步動向，所屬經紀公司展逸表示，目前還沒有什麼新進度，先看看美國是否有機會，也會評估所有機會，對於投入中職選秀與否目前則是還不明確。

林家正為史上第一位透過選秀進入美職體系的台灣選手，本季在響尾蛇2A打擊手感火燙，44打數敲出18支安打，繳出打擊率0.409、上壘率0.480、長打率0.568，球季結束後已經成為自由球員，在12強賽打出主戰捕手身手，穩定引導投手發揮大獲好評，也傳出已有球隊接洽希望他投入中職選秀。

對於林家正的下一步動向，經紀公司表示，目前沒有新進度，「我們就是幫他尋求和創造機會，有什麼機會再一次評估、做出決定，選秀或不選秀目前還不是很明確。」

外界關心中職究竟是否在林家正的規畫藍圖中，經紀公司坦言沒有聊到這些，「就是先努力吧！先看看美國有什麼機會，時間到了，再來一起評估。」他指出，現在中職也是一個不錯的選項，選手不會把回台當作最後的備案，而是會與其他機會放在一起評估好處、壞處。

展逸旗下另一位旅美選手黃暐傑因TJ手術復健中，預計4、5月會進牛棚，對於是否投入中職選秀，經紀公司同樣未說死。